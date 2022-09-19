疫情｜內地昨增807宗本土個案　國慶假臨近　各地倡減少跨市活動

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增807宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3646宗確診病例，累計報告248326宗確診病例，累計5226宗死亡病例。

哈爾濱市衛健委表示，9月18日哈爾濱市本輪本土疫情最後一名新冠肺炎確診患者治愈出院，意味著哈爾濱市清零。同時，各地發表通知倡導就地過節，減少跨市活動。



內地昨日新增92宗本土確診病例，其中包括四川48宗，貴州12宗，西藏11宗，天津8宗，山東4宗，河南2宗，廣西2宗，內蒙古1宗，黑龍江1宗，廣東1宗，海南1宗，重慶1宗。

同日新增715宗本土無症狀感染者，其中包括貴州352宗，西藏187宗，四川47宗，廣西29宗，新疆19宗，天津18宗，黑龍江11宗，海南11宗，河北5宗，山東5宗，河南5宗，江西4宗，雲南4宗，上海3宗，陝西3宗，甘肅3宗，內蒙古2宗，廣東2宗，青海2宗，浙江1宗，湖北1宗，重慶1宗。另有128宗境外輸入無症狀感染者。

2022年6月30日，人們在北京的檢測點排隊等候拭子測試。（GettyImages）

國慶假期臨近，官方媒體《人民日報》根據各地疾控公布的最新信息，梳理了國慶假期出行的健康提示。

北京疾控：倡導就地過節，減少跨市活動

國慶假期期間，人員流動性加大，疫情防控風險增加，北京疾控倡導廣大市民朋友就地過節，減少跨市活動，堅持不去7日內出現本土疫情的縣(市、區、旗)旅遊或出差。出京、返京前向所在社區(村)、單位報備，旅途中做好個人防護，倡導抵京24小時內進行一次核酸檢測，抵京24小時後、72小時內再次進行核酸檢測。抵京7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

河北石家莊疾控：自駕遊人員每到一地均須進行核酸檢測

石家莊疾控提醒，倡導在本地過節，減少跨地市出行，自駕遊人員每到一地均須進行核酸檢測。由7日內發生本土疫情的地級市入冀人員、由陸地邊境口岸城市入冀人員，需提前48小時向目的地報備。乘坐飛機、火車、跨省長途客運汽車和客運船舶等交通工具入冀和離冀人員，均在交通場站查驗48小時內核酸陰性證明。入冀後納入當地常態化核酸篩查，進入公共場所和乘坐公共交通工具，查驗72小時內核酸陰性證明。

山西太原疾控：返(抵)並人員提前在「太原市檢疫登記信息系統」登記

太原疾控提醒，非必要不前往中高風險地區或有新增確診病例(或無症狀感染者)的地區。確有出行需求時，要提前查詢了解目的地防控政策。出行前，準備足夠的口罩、手消毒劑等防護用品，在往返途中，全程規範佩戴口罩，主動配合健康監測和核酸檢測工作。返(抵)並的人員要提前通過「太原市檢疫登記信息系統」進行登記。

2022年9月10日，拉薩，派送月餅的電動三輪車行駛在小區內。（漢華易美視覺科技有限公司）

江蘇南京疾控：外省來(返)寧人員進行3天健康監測

南京疾控提醒，外省外來(返)寧人員，需提前通過「來(返)寧人員信息申報系統」登記信息，主動向所在單位、社區或酒店進行報備。此外，外省來(返)寧人員，進行3天健康監測，在抵達的首站進行一次核酸「落地檢」後，3天內需再進行1次核酸檢測(間隔>24小時)。

浙江杭州疾控：倡導假期出遊不出省，大中小學生離開設區市須向學校報備

杭州疾控提醒，省外來杭返杭人員，要提前兩天主動向所在社區報備。倡導假期出遊不出省，大中小學生離開設區市須向學校報備；旅遊景區、劇院等演出場所、娛樂場所要嚴格執行掃「場所碼」、戴口罩、測溫等防疫措施。旅遊、餐飲、住宿等行業要加強從業人員健康監測管理。各類機關事業單位、鎮街村社、企業、學校等單位，要落實「無疫單元」創建要求，加強節前返鄉和節後返工返校人員管理，開展7天內旅居史詢問。

福建福州疾控：提倡就地過節休假，減少聚會聚集

福州疾控提醒，提倡就地過節休假，非必要不外出，不去人流量大的景區和地點，盡量不前往邊境地區。出行務必做好個人防護。減少聚會聚集，盡量減少走親訪友，提倡網絡、電話拜訪送祝福，盡量不組織、不參與聚會聚餐，減少大規模聚集性活動。一旦出現發熱、乾咳等異常症狀，應做好個人防護，立即至就近發熱門診排查，就醫途中避免乘坐公共交通工具。

山東濟南疾控：省外入濟返濟人員須持有48小時內核酸檢測陰性證明

濟南疾控提醒，所有省外入濟返濟人員，須持有48小時內核酸檢測陰性證明，抵達後進行「5天3檢」，每次檢測間隔24小時，抵達濟南市後，立即進行1次核酸檢測。建議出行前提前通過中國政府網及國務院客戶端小程序查詢目的地的最新疫情防控政策，主動配合當地疫情防控措施，途中做好個人防護。

2022年9月17日，天津開展新一輪全員核酸檢測篩查，嚴防新冠肺炎疫情發生。（漢華易美視覺科技有限公司）

廣東廣州疾控：提倡自駕出行，進入服務區時做好個人防護

廣州疾控，建議市民們在中秋和國慶期間留在廣州市內過節，非必要不跨市、不跨省出行。如果確實需要出行，希望大家能夠使用自駕車出行的方式。路途上，減少服務區的使用頻率和時間；進入服務區時，做好個人防護，按規定進行掃碼。返穗後應及時向當地社區進行行程報備，跨市出行人員返回後及時開展核酸三天兩檢。

陝西西安疾控：主動配合落地查、落地檢、落地管和「三天兩檢」

西安疾控提醒，來(返)陝要主動報備，提前在「陝西一碼通」中的「來(返)陝填報」模塊進行報備。主動向目的地小區(村、社區、賓館)和單位等進行報告。主動配合落地查、落地檢、落地管和「三天兩檢」。動員勸導在省外的親朋好友所在縣(區)有疫情發生的，近期非必要不來陝，確需來返的至少在抵陝前一天，主動完成「陝西一碼通」來(返)陝填報。