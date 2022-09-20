疫情｜內地昨增629宗本土個案　上海實施「落地檢」　四川復學

國家衛健委公布，內地昨日（19日）新增629宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3458宗確診病例，累計報告248478宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增104宗本土確診病例，其中包括貴州41宗，四川33宗，西藏16宗，天津3宗，雲南3宗，黑龍江2宗，山東2宗，浙江1宗，河南1宗，湖南1宗，重慶1宗。

同日新增525宗本土無症狀感染者，其中包括貴州208宗，西藏160宗，黑龍江44宗，四川37宗，天津15宗，新疆12宗，湖北11宗，河南7宗，廣西7宗，海南5宗，青海4宗，河北3宗，雲南3宗，江西2宗，甘肅2宗，上海1宗，浙江1宗，山東1宗，湖南1宗，廣東1宗。另有112宗境外輸入無症狀感染者。

2022年6月30日，人們在北京的檢測點排隊等候拭子測試。（GettyImages）

上海強化來滬返滬人員管理，推廣實施「落地檢」

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室19日發布消息，倡導抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。在抵滬後48小時內未完成1次核酸的，隨申碼將有提示信息，暫緩展碼，檢測到核酸記錄後儘快解除暫緩展碼。核酸檢測報告時間超過72小時的，將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。對拒不進行核酸檢測，引發疫情傳播風險甚至造成疫情傳播的，將按照《中華人民共和國傳染病防治法》等相關規定，依法嚴肅追究責任。

2022年9月10日，拉薩，派送月餅的電動三輪車行駛在小區內。（漢華易美視覺科技有限公司）

四川：全市普通中小學（幼兒園）有序返校復學。

成都市教育局18日印發通知，全市普通中小學(幼兒園)將於2022年9月19日有序返校復學。學校師生員工要向學校報告本人及同住人員返校前7天旅居情況和自身健康狀況，學校要查驗師生員工本人及同住人員健康碼、行程卡，查驗本人9月16日-18日核酸檢測陰性證明。學校實行校園相對封閉管理。師生員工進校門需佩戴口罩、核驗身份並檢測體溫，校外無關人員一律不准進校。

貴陽：實施分級分類管控措施

自9月19日起，貴陽市調整28個高風險區為中風險區。調整後，貴陽市共有142個高風險區、77個中風險區。

9月16日至18日，貴陽進行了連續三輪全域核酸檢測，陽性感染者均在管控範圍內檢出，連續3天社會面陽性感染者均為零。貴陽將以「縣」為單位，對各區（市、縣）實施分級分類管控措施，有序恢復生産生活秩序。

貴州省疾控中心實驗中心主任、主任醫師牟鴻江就不少網友對多輪核酸檢測的疑惑表示，輪疫情為奧密克戎變異株BA.2.76。該型新冠病毒具有隱匿性強、傳染性強、傳播速度快等特點，多數感染者臨床症狀不明顯，無症狀感染者佔比較高。通過開展多輪次、擴大範圍的核酸檢測，專家組才能更精準地研判貴陽市不同區域的新冠疫情狀況，盡快實現社會面清零和分區域逐步解封的目標。