人行原行長戴相龍：人民幣2035成第三大國際貨幣　料外資長期留港

中國人民銀行原行長戴相龍9月21日在2022鳳凰灣區財經論壇的開幕演講上，談到人民幣國際化對香港國際金融中心地位的影響。他表示，穩慎推進人民幣國際化，必須發展人民幣的離岸市場。主要是進一步提高離岸人民幣流動性，增加離岸人民幣的業務品種，加強離岸人民幣業務的基礎設施建設。

他預測，到2035年，人民幣將成為繼美元和歐元之後的第三大國際貨幣，香港離岸人民幣業務迅速發展，給香港提升國際金融中心地位又帶來一個新的巨大的推動力。



戴相龍稱，內地資金進入香港後，將按香港國際化和市場化規則運行，有可能兌換成外幣，又或進入人民幣離岸市場，成為國際金融市場一部分，資金將具備「國際資本屬性」，而不應使香港金融市場「內地化」。人民幣國際化步伐的加快，給香港國際金融中心地位的鞏固和提高帶來歷史新機遇。

他提到，香港早已穩居國際金融中心排名第三位。他強調，香港仍是中外金融機構交流合作的傳統基地，相信長期在港發展的海外金融機構會繼續留港，並珍惜香港的事業，料未來將有更多新的國外投資機構和投資者進入香港市場。

他指出，香港和上海、深圳的互聯互通不斷擴大，必將推動香港國際金融中心金融產品和金融交易量不斷增加。隨著滬港通、深港通、債券通的安排更為完善，互聯互通已成為中外投資機構跨境資產配置的主要渠道。

戴相龍預測，到2035年，人民幣將成為繼美元和歐元之後的第三大國際貨幣，香港離岸人民幣業務迅速發展，給香港提升國際金融中心地位又帶來一個新的巨大的推動力。（視覺中國）

戴相龍稱，要在粵港澳大灣區的建設中鞏固和提升香港國際金融中心的地位。他說：「鞏固和提升香港國際金融中心地位，對粵港澳大灣區、全中國、亞洲、乃至全球經濟和社會發展都有重大意義。同時，中國內地及灣區經濟增長實力也不斷支撐香港國際金融中心地位的鞏固和提高。」

「以股票通、債券通為例，目前國際投資者持有的A股中，超過三分之二通過股票通投資，內地在岸債券的交易也有一半通過債券通進行。上海和深圳股票、債券交易規模巨大，隨著香港和上海、深圳互聯互通的擴大，將給香港帶來巨大金融交易量，不斷擴大香港國際金融中心的交易規模。香港的這種優勢，除紐約外其他國際金融中心不具備的。」戴相龍說。