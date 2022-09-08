美晶片「卡脖子」習近平重提新型舉國體制　學者：集全部力量攻關

中美科技戰持續升溫之際，中共總書記習近平重提「新型舉國體制」，強調要發揮社會主義制度「集中力量辦大事」優勢，大幅提升科技攻關體系化能力。這是美國晶片法案今年8月生效以來，北京首度宣示推動關鍵技術攻關的決心。



據中國官媒新華社報導，習近平星期二（9月6日）主持召開中央全面深化改革委員會會議時強調，要充分發揮市場機製作用，圍繞國家戰略需求，最佳化組態創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，「在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動」。



會議審議通過了《關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》，提出要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、最佳化機制、協同攻關；要堅持國家戰略導向，重點研發「具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術」。



會議還強調：「要加強黨中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。」

美國國會今年7月通過扶持國內半導體行業的晶片法案，並加碼對中國獲取晶片製造裝置的限制。本月又有消息稱，美國正考慮限制本國企業投資中國科技公司，並進一步收緊人工智慧晶片對華出口（VCG）

晶片板塊股票應聲上漲 市值突破1萬4000億元

儘管官方報導中沒有明確什麼是「關鍵核心技術」，但中國半導體板塊股價星期三（9月7日）應聲上漲，晶片板塊市值突破7萬億元（人民幣）。國芯科技、安集科技等多隻相關股票的漲幅超過10％。

美國國會今年7月通過扶持國內半導體行業的晶片法案，並加碼對中國獲取晶片製造裝置的限制。本月又有消息稱，美國正考慮限制本國企業投資中國科技公司，並進一步收緊人工智慧晶片對華出口。

台灣台積電是全球最重要的半導體公司，成為美中科技戰的主角之一。（AP）

學者：已意識到美國打科技「持久戰」決心

新加坡管理大學資訊系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》採訪時分析，美國持續加大對中國晶片的圍堵力度，對智慧型手機、自動駕駛等高科技行業造成極大打擊；這為中國敲響警鐘，讓決策層意識到美國在壓制中國科技發展方面下定打「持久戰」的決心。

朱飛達認為，中國高層在這個大背景下提出健全「新型舉國體制」，預示著要集結全部力量推動技術攻關，突破「卡脖子」難題。儘管晶片是一個高度市場化的行業，但當前面對的技術瓶頸，如果僅靠市場力量，可能無法實現資源調配最佳化。舉國體制舉措一定程度上有助於快速提高技術攻關效率。

中芯國際是中國研發能力排名靠前的半導體廠商。（VCG）

2012年中共十八大以來，決策層多次提出通過「新型舉國體制」推動科技發展；2019年中共十九屆四中全會也明確，要「建構社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制」。



曾任《科技日報》總編輯的南開大學新聞與傳播學院院長劉亞東今年5月接受媒體訪問時指出，過往的舉國體制可以用於在體育比賽中奪金牌、乃至造原子彈，但不適用於發展晶片這類講求成本和產業化的商品。



劉亞東說，新型舉國體制的特點，必須在市場經濟的條件下發揮作用，「讓市場在資源組態中發揮決定性的作用，以及更好地發揮政府的作用」。

本文為聯合早報上海特派員陳婧報道，《香港01》獲授權轉載。

