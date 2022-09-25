烏干達爆伊波拉疫情致11人病亡　中使館提醒旅烏華人中資員工防範

烏干達中部穆本德區（Mubende）爆發伊波拉（Ebola，又稱埃博拉）疫情，截至9月23日，至少有25宗確診或疑似病例，11人病亡。

今日（25日）中國駐烏干達大使館提醒，身處當地的華僑華人、中資公司員工勿前往伊波拉疫情爆發地區，切勿接觸高危動物，若有高燒、嘔吐等症狀應及時求醫。



9月20日，烏干達衛生部宣布境內出現2019年以來首宗伊波拉病毒（Ebola）死亡病例。世界衛生組織（WHO）表示，該名24歲男患者驗出伊波拉病毒「相對罕見的蘇丹毒株」陽性反應。

9月20日，烏干達衛生部在坎帕拉舉行新聞發布會，公布穆本德區爆發伊波拉疫情，已有1人死亡，是2019年以來該國報告的首宗伊波拉死亡病例。（新華社）

中國駐烏干達大使館稱，烏干達衛生部9月23日發表聲明稱，穆本德區近日爆發伊波拉疫情，迄已有25宗住院病例，包括6宗確診病例、19宗疑似病例，11人死亡。當地衛生部快速反應小組正在穆本德區追蹤伊波拉接觸者，已累計登記密切接觸者58人。

穆本德區位於烏干達中部，距離首都坎帕拉（Kampala）以西約2小時車程，區內有公路直通剛果（金），人口流動量較大，病毒傳播風險較高。

伊波拉病毒主要通過三個途徑傳播，包括密切接觸感染動物的器官、血液、分泌物及其他體液；與感染者的血液、體液或其他分泌物（如糞便、尿液、唾液、精液）直接接觸；接觸被病患污染的環境或物品。

中國駐烏干達大使館提醒，旅烏華僑華人、中資公司員工切勿前往伊波拉疫情爆發地區，切勿接觸高危動物（果蝠、猴子、猩猩等）及確診或疑似人員，注意食品和起居環境衛生安全，及時消毒，勤洗手，不吃生食，做好防範工作。若有高燒、噁心、嘔吐、肌肉酸痛、極度虛弱等症狀，應及時赴附近醫療機構就醫。