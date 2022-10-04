中央黨校：加快建構對外傳播體系　構建中國敘事　提升國際話語權

9月24日，由中共中央黨校（國家行政學院）文史部主辦的第一屆文化強國高端論壇在北京舉行。

中央黨校副校長謝春濤致辭時表示，要加快構建中國話語和中國敘事體系，加快建構對外傳播話語體系，講好中國故事，提升國際話語權，要錘煉一批思想性學術通才，形成一支具有跨學科、跨文明交流能力的人才隊伍。



論壇宣布中共中央黨校（國家行政學院）「中華文明與中國道路研究中心」、「國際傳播研究中心」正式成立，掛靠在文史教研部，組織全校跨部門力量加強研究，同時加強與國內外學術交流。

論壇並以「中國道路的文明根源與話語傳播」為主題，深入探討中國道路的文明根源，立足中華文明深化中國道路的學理建構，推動馬克思主義中國化時代化，構建融通中外的中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播能力。

與會學者就馬克思主義中國化、中華文明與中國道路、文明比較與人類文明新形態、文明交流互鑑與話語創新、國際傳播與中國敘事體系建構等問題進行深入交流研討。

中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長謝春濤致辭。

大批學者、記者、藝術家、翻譯家傳播自己的話語

中央黨校教育長兼文史部主任李文堂發言表示，近年的一系列國際對抗與衝突，突顯了話語權的重要性。中國道路的一些原創性概念提出來，得到廣泛傳播，但學術話語建構尚未完成，這不僅僅是一個黨的理論建設問題，更是一個學術支撐問題、教育問題、藝術生產與傳播問題等，一句話，文化領導權問題。

他接著說，我們的道路、話語體係要植根於我們的文明母體，一方面要面對國際話語權博弈，同時要完成內部的思想重建。只有產生一大批有思想的學者、記者、教育家、藝術家、外交官、翻譯家等，我們才可能掌握與傳播自己的知識體系、話語體系。

中央黨校（國家行政學院）教育長兼文史部主任李文堂發言。

中國敘事主動出擊：敢說、快說、會說

新華社原副社長嚴文斌在題為《國際話語權與中國敘事體系構建》的主旨演講中，提出構建中國敘事體系的四點建議：一是把準中國發展的時與勢，堅持中國敘事的破與立，構建中國故事的根與魂；二是打造中國敘事標籤，建設為世界共知、共情到共識共享的話語體系，推進中國故事和中國聲音的全球化表達；三是秉承全球發展倡議，建立基於中華文化、中國發展的中國版敘事體系；四是設置議題，提煉概念，瞄準最佳節點，敢說、快說、會說，實現中國敘事從被動應對向主動出擊轉變。

新華社原副社長嚴文斌發表主旨演講。

講好中國始終為世界的故事

中國日報社社長兼總編輯曲瑩璞作了題為《堅定自信，向世界講好中華優秀傳統文化故事》的主旨演講。他指出，中國道路的文明根源與話語傳播需要弘揚和合共生、和而不同的和平觀，講好中國始終做世界和平建設者故事；弘揚世界大同、天下一家的天下觀，講好中國始終做國際秩序維護者故事；弘揚計利當計天下利的發展觀，講好中國始終做全球發展貢獻者故事；弘揚平等包容交流互鑑的多元文明觀，講好中國始終做全人類共同價值倡導者的故事。

中國日報社社長兼總編輯曲瑩璞發表主旨演講。

中央黨校（國家行政學院）文史部副主任秦露指出，西方世界在國際傳播中的強勢話語權根基於對其文明德性的自我證成，並以政治意識形態的方式貫穿於西方強大的思想—傳媒—政治網絡之中。中西關係本質上是西方從根本上無法承認與承受一個非西方文明的國家、以非西方現代化的方式成功實現現代化，這將使基於普適原則的西方文明價值逐漸坍塌。

中央宣傳部、中央黨校（國家行政學院）、中國社會科學院、新華社、中國日報社、中國外文局、北京大學、清華大學、中國人民大學、山東大學、中國傳媒大學、華東政法大學、華東師範大學、華中科技大學、美國德克薩斯大學、河南省文旅廳、東方出版社等單位的部分領導、專家、學者等參加會議。線上線下共100餘人參會。