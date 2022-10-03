中共二十大｜網傳江澤民賀壽照　習近平、李克強伉儷送花籃祝壽

中共二十大10月16日將召開，社交媒體流傳96歲的前中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民慶生照，氣色尚可，惟未能確認是否今年8月生日所攝。



江澤民在8月17日迎來96歲生日。社交媒體流傳兩張照片，一張是江澤民和夫人王冶坪坐在藤椅上，背景則是國家主席習近平與夫人彭麗媛，以及總理李克強和夫人程虹敬獻的花籃，上書「祝江主席生日快樂」。

另外的一張照片是祝壽廳佈置，紅色禮堂中有「壽」字，擺有壽桃和蛋糕，兩側則是祝壽花籃，一邊是習近平和彭麗媛，以及上海市委、市政府敬獻，另一邊則是中共中央辦公廳，以及全體醫護和工作人員，均上書「祝江主席生日快樂」。

退休後的江澤民大部分時間住在上海，其公寓在上海交通大學徐匯校區附近。每年4月清明節期間，江澤民都要回鄉祭祖。2009年4月23日，江澤民回到杭州他曾工作過的中國聯合工程公司（原機械工業部第二設計研究院）視察。他還曾去瘦西湖、泰山、中國國家博物館、上海科技大學等地視察。

江澤民最近兩次現身公開場合，其一是2019年7月29日到八寶山革命公墓送別政治「老搭檔」李鵬，其二是同一年10月1日出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。江澤民這兩次現身均需要身邊人員攙扶。此後，江澤民就未有再公開露面過，但屢次以致贈花圈等形式向逝世的高官或文人表達哀悼。2021年中共百年黨慶江澤民亦缺席。

2021年11月11日中國共産黨第十九屆中央委員會第六次全體會議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》高度肯定江澤民在改革開放和社會主義現代化建設的成就，其中提到：

「黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共産黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，形成了三個代表重要思想，在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度，開創全面改革開放新局面，推進黨的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。」