專家：國產C919客機很可能面臨「政治歧視」　無法進入歐美市場

中國軍事評論員宋忠平接受《聯合早報》採訪時說，即便C919完全按照美國和歐洲的適航標準建造、在技術和安全上不存在問題，也很可能面臨「政治歧視」，無法進入歐美市場。



中國國產大型客機C919獲頒型號合格證，跨過向客戶交付前最重要的一個門檻。受訪分析人士指出，C919初期將主要用於國內航班，由於潛在的政治歧視，這款客機要在歐洲和北美獲得適航證將非常困難。

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意味著飛機拿到進入民航市場「准入證」

中國民用航空局9月29日向中國商飛頒發C919飛機型號合格證，這是C919開始載客前須取得的最重要證書之一，意味著飛機拿到了進入民用航空市場的「准入證」。

中共總書記習近平星期五（9月30日）在北京人民大會堂會見C919大型客機項目團隊代表，肯定研製任務取得階段性成就。據新華社報道，習近平形容項目團隊是「國家棟樑、英雄功臣」，並要求「充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一」，「在關鍵核心技術攻關上取得更大突破」。

年底交付首架 先應付國內需求

據中國商飛官網介紹，C919客機最多可容納168個座位，最長航程為5555公里；C919目前有28家客戶，累計訂單815架。

中國商飛將在今年底交付首架C919飛機。總部在上海的中國東方航空公司今年5月以每架6.53億元（人民幣，下同）引進四架C919飛機，預計將成為首家運營C919飛機的航空公司。

C919是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，在2007年立項，2015年11月完成總裝下線，2017年5月C919完成首飛，之後進入試飛取證階段。

中國研製C919客機，旨在向波音和空中巴士在商用噴氣式客機領域多年的壟斷地位發起挑戰。

中國軍事評論員宋忠平接受《聯合早報》採訪時說，中國的幾大航空公司下來預計會優先購買C919飛機，讓這款客機在較短時間內擁有國內市場。

雖然標榜為國產飛機，但C919使用大量部件由外國供應商提供，包括飛機發動機、航空電子設備、控制系統、通信和起落架等。向中國商飛提供製造C919部件的外國企業有法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等。

航空諮詢公司AeroDynamic Advisory駐美董事經理阿波拉菲亞（Richard Aboulafia）向路透社形容，C919飛機似乎是「過去那個中國與西方日益融合的時代的產物」「飛機表面上是中國產的，但實際上是由西方技術和系統助力」。

宋忠平指出，C919採用很多進口部件，一個原因是為了更好地面向國際市場；不過，即便C919完全按照美國和歐洲的適航標準建造、在技術和安全上不存在問題，也很可能面臨「政治歧視」，無法進入歐美市場。

他認為，C919首先會滿足國內市場需求，其次開拓第三世界國家，以此在國際市場爭取更大競爭力。

一些航空業的業內人士則擔憂，當前中國航空市場低迷的狀態，並不利於新客機快速推廣。

中國民航市場在嚴格的防疫政策下受到重創。民航局局長宋志勇7月在全國民航年中工作電視電話會議上指出，疫情前中國民航業連續11年盈利，2019年利潤總額達549億元，而疫情以來累計虧損近3000億元。

今年上半年，中國民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8％；整體虧損達1089億元，超過2020年和2021年全年的虧損額。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

