薄熙來、徐才厚10個「老虎」被寫入《大事記》　孫政才2次被寫入

《黨的十九大以來大事記》日前對外發佈。《北京青年報》報道，孫政才、房峰輝和張陽等10位「老虎」先後被寫入了《大事記》。



五年前，《黨的十八大以來大事記》曾對外發佈。當時也寫進去幾個「大老虎」，包括李春城、薄熙來、徐才厚、蘇榮、周永康、令計畫、郭伯雄、孫政才。



《北京青年報》旗下微信公眾號「政知君」指出，2017年10月，中共中央政治局會議審議通過《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則》寫入《黨的十九大以來大事記》。

孫政才一審被判無期徒刑。（資料圖片）

「政知君」稱，黨的十九大以來，到2022年7月，全國累計查處違反中央八項規定精神問題55.27萬起，批評教育幫助和處理黨員幹部80.07萬人，給予黨紀政務處分52.25萬人，包括省部級幹部23人。

《大事記》中還寫進去幾個「大老虎」，包括孫政才、房峰輝和張陽。2018年5月8日，天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審公開宣判，判處孫政才無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息予以追繳。

孫政才2次上榜

2017年7月，《新華社》發佈消息，鑒於孫政才同志涉嫌嚴重違紀，中共中央決定，由中共中央紀律檢查委員會對其立案審查。2017年9月，孫政才被雙開。通報中提到，他「講排場、搞特權」，嚴重違反工作紀律，官僚主義嚴重，庸懶無為「腐化墮落，搞權色交易」等。

通報還提到，孫政才的行為完全背離了黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，辜負黨中央的信任和人民的期待，給黨和國家事業造成巨大損害，社會影響極其惡劣。

孫政才認罪。(央視截圖)

2018年5月，孫政才獲刑。法院審理查明，2002年至2017年，被告人孫政才在擔任中共北京市順義區委書記、市委常委、市委秘書長、農業部部長、中共吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記期間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程中標、專案審批、企業經營及職務提拔調整等方面提供幫助，單獨或者夥同特定關係人非法收受他人財物，共計折合人民幣1.7億餘元。

房峰輝和張陽

2018年10月，經中央軍委研究並報黨中央批准，決定給予房峰輝開除黨籍處分。此前，中央軍委已決定給予房峰輝開除軍籍處分，取消其上將軍銜。2019年2月20日，軍事法院依法對房峰輝受賄、行賄、巨額財產來源不明案進行宣判，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳的贓款贓物上繳國庫。

同月，經中央軍委研究並報黨中央批准，決定開除張陽黨籍，依紀依法追繳涉案財物。此前，中央軍委已決定開除張陽軍籍，取消其上將軍銜。

張陽（左）與房峰輝（右）。(北京青年報)

2018年1月，據新華社報導，經黨中央批准，中華人民共和國中央軍事委員會委員房峰輝（中共中央軍事委員會原委員、中央軍委聯合參謀部原參謀長）因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢察機關依法處理。2018年10月，房峰輝被開除黨籍。

通報中稱，房峰輝對黨不忠誠不老實，搞兩面派做兩面人，政治上蛻變、經濟上貪婪，嚴重損害黨的事業和軍隊形象。

2017年11月，新華社報導稱，2017年8月28日，經黨中央批准，中央軍委決定對中華人民共和國中央軍事委員會委員、中共中央軍事委員會原委員、中央軍委政治工作部原主任張陽進行組織談話，調查核實其涉郭伯雄、徐才厚等案問題線索。

經調查核實，張陽嚴重違紀違法，涉嫌行賄受賄、巨額財產來源不明犯罪。接受組織談話期間，張陽一直在家中居住。11月23日上午，張陽在家中自縊死亡。

李春城、薄熙來等人被寫入《黨的十八大以來大事記》

政知君注意到，2017年10月，為迎接中國共產黨第十九次全國代表大會勝利召開，《黨的十八大以來大事記》曾對外發佈。

《黨的十八大以來大事記》提到，至2017年8月底，全國累計查處違反中央八項規定精神問題18.4萬起，處理黨員幹部25萬人，給予黨紀政紀處分13.6萬人，包含省部級幹部20人。

2013年9月22日，薄熙來被濟南市中級人民法院一審以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪判處無期徒刑。（資料圖片）

《黨的十八大以來大事記》寫進去幾個「大老虎」，包括李春城、薄熙來、徐才厚、蘇榮、周永康、令計畫、郭伯雄、孫政才等。

《北京青年報》指出，《大事記》集中反映五年來黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，是由中共中央黨史和文獻研究院編寫的。中央黨史和文獻研究院是黨的歷史和理論研究專門機構，是黨中央直屬事業單位，為正部級。

報道提到，據中共中央黨史和文獻研究院負責人介紹，《大事記》徵求54家中央和國家機關、軍隊有關部門和單位的意見，確保品質和準確性。