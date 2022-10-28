手遊《羊了個羊》爆紅！背後企業「清倉式分紅」　他一人拿走3億

中國微信小遊戲《羊了個羊》爆紅，儘管引發不少爭議，但不妨礙背後公司賺得盆豐缽滿，三季財報披露了利潤分配方案，該公司出現「清倉式分紅」，實際控制人盧竑岩就拿走超過3億元（人民幣，下同，約港幣3億3千萬元）。



據《中國基金報》報道，因《羊了個羊》爆紅的公司吉比特10月26日發佈財報，今年前三季度歸屬上市公司股東淨利潤10.12億元（約港幣11億元），未分配利潤30.34億元（約港幣33億元）。

該公司擬每10股派發140元現金，合計金額達到10.06億元。這意味着，吉比特幾乎將年內賺的利潤全部分掉，而在這其中，實控人盧竑岩將拿走超過3億元。

吉比特指出，公司以權益法進行該筆長期股權投資的後續計量，按照應享有/分擔的北京簡游實現的淨損益的份額來確認投資損益，因此《羊了個羊》小遊戲的盈利對公司投資板塊收益有一定正向影響，但整體影響程度不會太大。

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值得一提的是，儘管吉比特靠《羊了個羊》爆紅，據估計單日收入曾一度超千萬，但股價卻沒有因此上漲，從今年6月底最高點390元算起，已經跌去了38%。另外，吉比特每年都有大手筆分紅，2021年度就每10股派160元，合計派現11.50億元。

據悉，廈門吉比特網路技術股份有限公司是一家專業從事網絡遊戲創意策劃、研發製作及商業化運營的大陸國家級重點軟件企業，於2017年1月在上海證券交易所主板上市。

截至目前，公司已運營《摩爾莊園》、《鬼谷八荒（PC版）》、《魔淵之刃》、《最強蝸牛（港澳台版）》、《不思議迷宮》、《地下城堡2:黑暗覺醒（安卓版）》等多款遊戲。

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