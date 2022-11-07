河南餐飲業籲低風險區恢復堂食　餐廳提供中藥方劑供顧客飲用

河南省餐飲與住宿行業協會11月6日發出呼籲，希望全省低風險區域盡快恢復餐飲堂食服務。同日鄭州召開疫情新聞發佈會稱，低風險區餐飲場所禁止堂食，僅提供外賣服務。



河南省餐飲與住宿行業協會6日下午2時於公眾號發表文章，呼籲全省低風險區域盡快開放餐飲堂食服務。

文章稱，疫情三年以來，全省餐飲行業遭到衝擊，尤其鄭州及周邊轄市。且近一年來水災加疫情，導致不少餐營企業舉步維艱。餐飲業不僅肩負著解決就業、養活全省數百萬家庭的重任，也有為社會大眾提供正常的生活工作保障服務、提升城市煙火氣的職責。

目前鄭州已開始優化防控措施，鄭州全市規模以上的企業復工比例達到九成，為復工人員和市民提供必要的餐飲堂食服務也是全省餐飲企業義不容辭的責任。

文章還強調，為響應國務院聯防聯控機制發佈的第九版防控方案和「九不准」要求，呼籲在全省低風險區域請盡快恢復餐飲堂食服務，並在部分餐飲場所投放增強人體免疫力的中藥方劑供顧客飲用。

協會稱，恢復堂食後，將嚴格落實疫情防控有關要求，積極準備中藥方劑，安排客人的掃碼測溫等工作，並設專人負責企業內部疫情防控工作。

6日晚9時，鄭州市召開疫情新聞發佈會稱，將因時因勢調整優化防控措施，有序開放服務場所。低風險區仍提倡盡量減少外出、不聚集、不紮堆。餐飲場所禁止堂食，僅提供外賣服務（無接觸配送至小區門口）。