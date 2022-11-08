中國逐步退出動態清零？美媒：進度緩慢，全面恢復可能要2023年底

《華爾街日報》引述了解疫情相關情況人士透露，在實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取措施逐步重新開放，「但進展緩慢，也沒有設定時間表」。



該人士透露，可能會先放鬆對境外旅客的入境管制方面，從目前的「7+3」縮減到總共7天，主要商業城市也可能會先放寬防疫政策。不過，該人士透露，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近2023年年底的某個時候。



內地疫情持續。(資料圖片)

報道指出，中國官員越來越關切實行動態清零防疫政策的代價。封控抑制商業活動，政府正在權衡防疫代價。

該人士表示，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍謹慎行事。該人士推估，社會回歸到新冠疫情爆發前的正常水平還有很長的路要走，「全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近明年年底的某個時候。」

該人士表示，放鬆對境外旅客的入境管制方面可能先取得進展。他提到，中國政府可能會在明年初進一步減少入境旅客的酒店隔離天數，從目前的七天集中隔離加三天居家健康監測（7+3）縮減到總共7天。

中國疫情形勢由嚴重趨於緩和。（新華社）

另名知情人士則說，中國的重新開放將有序進行，採取將分區域、分行業逐步啟動，與西方的情況不同。他舉例，政府可能會在主要商業城市放寬防疫政策。

10月20日《彭博》曾稱引述知情人士稱，中國正討論縮減入境人員隔離時間，從「7+3」改為「2+5」。報道指，中方正考慮將入境隔離期改為「2+5」，即2天集中隔離醫學觀察及5天居家健康監測。

11月4日，路透亦引述消息人士說法，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天，旅客只須5天於隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天居家健康監測。

路透：中國很快將縮短入境隔離期至5+3 內地週六將開防疫記者會

《華爾街日報》引述知情人士說法，中國領導層認為今年很難頒布更廣泛放鬆防疫要求的措施。許多防疫措施將保持不變。中國仍將積極採取行動，通過大規模核酸檢測和封控撲滅小範圍的疫情。

此外，該知情人士稱，中國衛生官員在密切關注香港、日本和韓國的死亡率以及公眾反應，該人士指，因為這些國家和地區與中國文化同源，且當地政府不久前還在實施類似的嚴格防疫措施。

專家漏口風? 官方：堅持動態清零不動搖

11月4日，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，在花旗銀行舉辦的研討會上表示，中國動態清零政策將發生重大變化，「未來5到6個月時間，會有很多新政策出來」。他指出，開放已經初露端倪，「不會等到明年春天」，但是中國預計會採分步開放。

本地普遍觀望二十大過後，通關內地有沒有新進展。（資料圖片）

他在會議中更指出，內地和香港通關可能會早於明年上半年，會先於向國外開放。11月4日晚間，路透引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天。中疾控專家曾光：動態清零有重大改變，中港通關或早於明年上半年

外界因而期待11月5日國務院疫情國務院聯防聯控機制記者會是否會公布新的防疫方案，不過當日國家衛健委官員仍強調，堅持「動態清零」總方針不動搖。

提前一日登熱搜引發放寬猜測 官方今舉辦記者會：堅持動態清零