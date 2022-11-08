1日6餐仍不胖　骨感美女一生從未重過40公斤　特異體質背後藏辛酸

中國大陸一名美妝直播主只有35公斤，骨感身材讓不少女生羨慕不已。但是，這卻成為她的苦惱，不僅因為健康問題，也被老闆下令增胖，但她吃到吐，卻增加不到0.5公斤。



綜合陸媒報道，湖南一名女子在微博PO影片，表示如果不是跟閨蜜住在一起，還真的不知道「瘦，有多痛苦」。

她的閨密是一名美妝網紅，但是因為太瘦了，導致拍照看起來像是外星人，鏡頭上像是個骷髏。因此，為了上鏡好看，被老闆要求增胖5公斤，達到40公斤的目標。

一日6餐正餐加無數零食仍長不胖 點圖了解更多：

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為了工作，這名骨感直播主一天狂吃5、6餐，隨身包包、抽屜、沙發邊都是食物，提醒自己隨時要吃東西，甚至睡覺前都在吃，吃到胃都凸出來，飽到看見甜食就想吐，但是一量體重卻增加不到0.5公斤，讓她非常無助，好友因此PO網求助增胖的方法。

根據影片透露，這名骨感直播主，本身營養吸收力差，吃多了就會拉肚子，因為過瘦，容易有骨質疏鬆、低血糖、抵抗力差的問題。

被大陸網媒廣泛報導後，微博上不少網友建議，可以改當吃播的直播主，也有人提醒應該去看醫生，吃這麼多還不會胖，應該是身體機能出問題。

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