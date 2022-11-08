廣州女騎士邊練「雜技級瑜伽」邊開車　網民看真更驚：還穿高跟鞋

這是什麼操作？廣州一女騎士11月4日被路人拍到，在馬路上大秀車技，居然身穿高跟鞋單腳站立「練瑜伽」，用手抓腳後擺出高難度姿勢，還能單腿站立十分淡定的騎車。她的花式瘋狂操作看呆路人，不禁為她捏一把汗。



據《陝西新聞網》報道，有網友驚呆稱，碰到交警就等著受教育吧。對此，花都區交警看到影片後回應：「正在尋找當事人，找到後會批評教育。」

網民驚訝指出：關鍵是還穿高跟鞋（點擊放大瀏覽）：

+ 5

報道提醒，雖然女子戴著頭盔，但這是在馬路上，隨時都會有車輛經過或變道，一旦方向盤失控，就容易導致可怕的後果。

不少網友紛紛留言，「單腳站立，能騎這麼長一段路，還擺出各種姿勢，堪比雜技演員呀！」、「這是有多熱愛練瑜伽呀！關鍵這位女子還穿的是高跟鞋，騎著電動車單腳站立，平衡感也太好了」。還有人批評，「哪天掉幾顆牙自己就不練了」、「這是在拿命炫技」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】