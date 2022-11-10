習近平主持中央政治局常委會會議：堅持動態清零，糾正層層加碼

內地的新冠本土疫情持續，中共總書記、國家主席習近平周四（10日）主持召開中共中央政治局常務委員會會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。會議強調，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針；要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。



開中共中央政治局常務委員會會議強調，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。（新華社）

據《新華社》報道，會議指出，當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，切實落實「四早」要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。

2022年11月4日，防疫人員在烏魯木齊市水磨溝區西虹東路一處居民點發放新冠病毒抗原檢測卡。（視覺中國）

會議稱，要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。

會議又稱，要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。要全力做好人民群眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議強調，各級黨委和政府要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱鉅性、反覆性，強化責任擔當，增強鬥爭本領，守土有責、守土盡責，深入基層、深入一線，抓實抓細疫情防控各項工作，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。