習近平出席G20李克強訪柬　中國高層訪東南亞深化全方位外交佈局

中國政府高層本週起展開疫情後的首趟東南亞行程，親自出席峰會。李克強於11月8日至13日訪問柬埔寨，並出席亞細安峰會和東亞峰會系列會議。中國國家主席習近平將親自出席G20峰會和APEC峰會。



中國政府高層展開對東南亞訪問行程之際，中國國務院總理李克強星期一（11月7日）在柬埔寨媒體發文強調，中國與亞細安「朋友圈良性互動、並行不悖」；中國國務委員兼外長王毅，星期二也在《人民日報》發文，表明中國將深化全方位外交佈局。

受訪學者分析，中國尋求與亞細安加強關係的同時，亞細安也正密切留意中國能否繼續發揮經濟領導作用。

東南亞本週正式進入「峰會季」，柬埔寨首都金邊、印尼峇厘島，以及泰國首都曼谷將相繼舉辦亞細安峰會和東亞峰會系列會議、二十國集團（G20）峰會，以及亞太經濟合作組織（APEC）峰會。

中國政府高層本週起展開疫情後的首趟東南亞行程，親自出席峰會。中國外交部上周已宣佈，李克強於11月8日至13日訪問柬埔寨，並出席亞細安峰會和東亞峰會系列會議。印尼和泰國官方也稱，中國國家主席習近平將親自出席G20峰會和APEC峰會。

李克強在訪問柬埔寨前夕，在柬埔寨柬、英、華三語的主流媒體發表署名文章，闡明中國的外交立場。據新華社報道，李克強在文中指出，這是他在冠病疫情暴發近三年來首次出訪。

11月9日下午，國務院總理李克強在金邊和平大廈同柬埔寨首相洪森舉行會談。這是會談後，李克強和洪森共同出席金邊至西哈努克港高速公路通車暨配套民生工程項目移交儀式。（新華社）

李克強預料將在明年3月全國人大會議後卸任，因此這將是他最後一次以中國總理身份出席重大國際峰會。

過去兩年來，中美在外交、科技等領域的競爭持續加劇，中國對美日印澳「四方安全對話」（QUAD）以及澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）在印太地區的影響力高度警惕。

中國外交戰略經濟發展上亞細安重要性顯著提升

不少分析認為，亞細安在中國外交戰略和經濟發展中的重要性正顯著提升。王毅10月26會見亞細安國家駐華使節時，已表明中國把亞細安放在優先位置。

李克強呼籲各國加強發展戰略對接，努力實施好區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

在美國收緊對華科技圍堵的背景下，李克強也提出，要加快經濟社會數字化轉型，「特別是要通過廣泛開展國際科技創新合作，讓科技成果走出深院高牆」。

中美晶片戰下，中國要加快經濟社會數字化轉型。圖為2022年冬季奧運會2022年2月2日在中國張家口舉行之前，美國和中國國旗在雲頂滑雪公園飄揚。（AP）

李克強強調，中國始終堅定支持亞細安團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖。「各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力。」

不少投資者擔心，中國疲弱的經濟可能拖慢本區域的經濟復蘇。李克強就中國經濟問題釋放安撫信號，稱中國的宏觀政策「有力有效」，將有力促進經濟平穩健康可持續發展，堅持對外開放基本國策不動搖。

王毅星期二則在《人民日報》發表題為《全面推進中國特色大國外交》的署名文章，以7000多字全面闡述中國的外交立場與方針。他寫道，中國將堅持拓展全球夥伴關係，深化全方位外交佈局，並深化同周邊國家友好互信和利益融合。

王毅星期二則在《人民日報》發表題為《全面推進中國特色大國外交》的署名文章。（新華社 ）

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時解讀，中國的外交戰略重點已牢牢鎖定亞洲。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院東亞國際關係助理教授柳庸煜（Ryu Yongwook）指出，中國目前有三大外交重點——加強中國和亞細安的關係，至少確保亞細安不選擇和美國一起對抗中國；中國和西方的經貿關係難以改善，經濟合作將進一步成為中國和亞細安雙邊合作主軸；北京也希望穩定區域形勢，以便集中資源和精力處理台灣問題。

亞細安則關注中國能否繼續發揮經濟領導力，中國的經濟吸引力，是決定中國對亞細安影響力的關鍵因素。

外界普遍預計，中美元首可能在G20峰會期間舉行首次面對面會晤。此前也有消息稱，中日兩國政府正在安排日本首相岸田文雄與習近平在G20或APEC期間會面。

中美尚未確認雙方元首會晤的消息。朱鋒認為，中美對定期化、機制化溝通，以及管控分歧有基本共識，因此中美元首會晤落實的可能性較大。