習近平出席G20李克強訪柬 中國高層訪東南亞深化全方位外交佈局
中國政府高層本週起展開疫情後的首趟東南亞行程，親自出席峰會。李克強於11月8日至13日訪問柬埔寨，並出席亞細安峰會和東亞峰會系列會議。中國國家主席習近平將親自出席G20峰會和APEC峰會。
中國政府高層展開對東南亞訪問行程之際，中國國務院總理李克強星期一（11月7日）在柬埔寨媒體發文強調，中國與亞細安「朋友圈良性互動、並行不悖」；中國國務委員兼外長王毅，星期二也在《人民日報》發文，表明中國將深化全方位外交佈局。
受訪學者分析，中國尋求與亞細安加強關係的同時，亞細安也正密切留意中國能否繼續發揮經濟領導作用。
東南亞本週正式進入「峰會季」，柬埔寨首都金邊、印尼峇厘島，以及泰國首都曼谷將相繼舉辦亞細安峰會和東亞峰會系列會議、二十國集團（G20）峰會，以及亞太經濟合作組織（APEC）峰會。
中國政府高層本週起展開疫情後的首趟東南亞行程，親自出席峰會。中國外交部上周已宣佈，李克強於11月8日至13日訪問柬埔寨，並出席亞細安峰會和東亞峰會系列會議。印尼和泰國官方也稱，中國國家主席習近平將親自出席G20峰會和APEC峰會。
李克強在訪問柬埔寨前夕，在柬埔寨柬、英、華三語的主流媒體發表署名文章，闡明中國的外交立場。據新華社報道，李克強在文中指出，這是他在冠病疫情暴發近三年來首次出訪。
李克強預料將在明年3月全國人大會議後卸任，因此這將是他最後一次以中國總理身份出席重大國際峰會。
過去兩年來，中美在外交、科技等領域的競爭持續加劇，中國對美日印澳「四方安全對話」（QUAD）以及澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）在印太地區的影響力高度警惕。
中國外交戰略經濟發展上亞細安重要性顯著提升
不少分析認為，亞細安在中國外交戰略和經濟發展中的重要性正顯著提升。王毅10月26會見亞細安國家駐華使節時，已表明中國把亞細安放在優先位置。
李克強呼籲各國加強發展戰略對接，努力實施好區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。
在美國收緊對華科技圍堵的背景下，李克強也提出，要加快經濟社會數字化轉型，「特別是要通過廣泛開展國際科技創新合作，讓科技成果走出深院高牆」。
李克強強調，中國始終堅定支持亞細安團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖。「各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力。」
不少投資者擔心，中國疲弱的經濟可能拖慢本區域的經濟復蘇。李克強就中國經濟問題釋放安撫信號，稱中國的宏觀政策「有力有效」，將有力促進經濟平穩健康可持續發展，堅持對外開放基本國策不動搖。
王毅星期二則在《人民日報》發表題為《全面推進中國特色大國外交》的署名文章，以7000多字全面闡述中國的外交立場與方針。他寫道，中國將堅持拓展全球夥伴關係，深化全方位外交佈局，並深化同周邊國家友好互信和利益融合。
南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時解讀，中國的外交戰略重點已牢牢鎖定亞洲。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院東亞國際關係助理教授柳庸煜（Ryu Yongwook）指出，中國目前有三大外交重點——加強中國和亞細安的關係，至少確保亞細安不選擇和美國一起對抗中國；中國和西方的經貿關係難以改善，經濟合作將進一步成為中國和亞細安雙邊合作主軸；北京也希望穩定區域形勢，以便集中資源和精力處理台灣問題。
亞細安則關注中國能否繼續發揮經濟領導力，中國的經濟吸引力，是決定中國對亞細安影響力的關鍵因素。
外界普遍預計，中美元首可能在G20峰會期間舉行首次面對面會晤。此前也有消息稱，中日兩國政府正在安排日本首相岸田文雄與習近平在G20或APEC期間會面。
中美尚未確認雙方元首會晤的消息。朱鋒認為，中美對定期化、機制化溝通，以及管控分歧有基本共識，因此中美元首會晤落實的可能性較大。