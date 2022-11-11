國務院優化防疫一文睇清　縮短隔離期引關注　官方：絕不是躺平

11月11日國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》（以下簡稱「通知」）提到對密切接觸者及入境人員實行的「7+3天」調整為「5+3」，引發外界關注。



內媒更整理出「1個不再」、「1個取消」、「5個調整」、「7個不得」、「8個加強」和「1個嚴禁」六大重點，更強調要嚴禁一刀切和層層加碼。通知指出，調整疫情防控不釋放開更不是躺平，而是提升防控的科學性、精準性。



5個「調整」

通知中有五項調整。包括「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」；高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」；入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

值得注意的是，以上人員隔離期間賦碼管理、不得外出。

此外，風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類最大限度減少管控人員；結束閉環作業的高風險崗位從業人員「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」。

上海疫情期間，楊浦區穿著防護衣的防疫人員協助運送物資。（資料圖片）

1個「不再」1個「取消」1個「嚴禁」

通知指出，要及時精準判定密切接觸者，「不再」判定密接的密接；「取消」入境航班熔斷機制登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

此外，通知強調要「嚴禁」隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

通知要求，地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

廣州市民排隊做核酸檢測，此前廣州花都區要求一天兩檢。（受訪者提供）

7個「不得」

高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

此外，通知指出，入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離；嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由推諉拒診，保障居民治療、用藥等需求；各地各校要嚴格執行國家和教育部門防控措施，堅決落實科學精準防控要求，不得加碼管控。

蘭州男童煤氣中毒事件發佈官方通報，男童父親於11月1日12時15分開始撥打蘭州市120救護電話，救護車於14點03分到達。（網絡資料圖）

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發生疫情期間，要全力保障物流通暢，不得擅自要求事關產業鏈全域和涉及民生保供的重點企業停工停產，落實好「白名單」制度；目的地要增強大局意識，不得拒絕接受滯留人員返回，並按照要求落實好返回人員防控措施，既要避免疫情外溢，也不得加碼管控。

8個「加強」

通知也提到要加強8個方面。包括加強醫療資源建設；制定加快推進疫苗接種的方案，加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，特別是老年人群加強免疫接種覆蓋率；加強急救藥品和醫療裝置的儲備

此外也要加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。各行業主管部門加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。

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發生較多人員滯留的地方，要專門制定疏解方案，出發地與目的地加強資訊溝通和協作配合，在有效防止疫情外溢的前提下穩妥安排，交通運輸、民航、國鐵等單位要積極給予交通運力保障。

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通知指出，要進一步提高政治站位，充分認識最佳化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，以實際行動貫徹落實黨的二十大精神。

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通知也強調，中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻複雜，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

此外通知也提到，要適應病毒快速傳播特點，以快制快，採取更為堅決、果斷的措施，盡快遏制疫情擴散蔓延，集中力量打好重點地區疫情殲滅戰。