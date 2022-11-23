汪小菲退股麻六記關聯公司　「床墊風波」後自家酸辣粉銷售漲500%

汪小菲因不滿贍養費問題遭抹黑，連日來在微博瘋狂發文怒揭前妻徐熙媛（大S）一家人瘡疤；就連汪小菲的母親張蘭在直播「帶貨」自家「麻六記酸辣粉」時，亦對前媳婦一家進行指摘，事件引發廣泛關注。

據內媒《第一財經》報道，汪小菲近日退出麻六記關聯公司「北京菲特蘭裝飾設計有限公司」股東行列，不過仍擔任執行董事職務。目前該公司由汪璽和新增股東安勇分別持股99%、1%，汪璽疑似為汪小菲父親。



汪小菲因不滿贍養費問題遭抹黑，連日來在微博瘋狂發文怒揭前妻徐熙媛（大S）一家人瘡疤，事件引發廣泛關注。（微博＠大S)

北京菲特蘭裝飾設計有限公司成立於2011年11月，註冊資本10萬元人民幣，經營範圍包括室內裝飾工程設計、經濟貿易諮詢、技術推廣服務、組織文化藝術交流活動等。

知識產權信息顯示，上述公司已申請多個「麻六記」、「小汪麻六記」等商標，商標狀態多為等待實質審查。股權穿透圖顯示，該公司為北京食通達科技發展有限公司控股股東，後者則為北京麻六記餐飲管理有限公司、北京麻六記食品科技有限公司、北京麻六記食品銷售有限公司等公司的股東。

值得注意的是，受到汪小菲與前妻大S網絡罵戰的影響，大量網民亦湧入麻六記直播間圍觀「吃瓜」，麻六記直播間周一（21日）的銷售額暴漲，較近期平均直播銷售額上漲了500%，直播觀看人數為124萬。

【懶人包】一個圖輯看清汪小菲大S贍養費風波來龍去脈（點擊放大瀏覽）：

+ 17

而北京麻六記餐飲管理有限公司成立於2020年8月，註冊資本800萬元人民幣，經營範圍包括餐飲管理、酒店管理、承辦展覽展示活動、組織文化藝術交流活動等，汪小菲任公司董事。

據「天眼查App」顯示，汪小菲名下目前有16間關聯公司，存續開業狀態的有12間，涉及餐飲、科技、影視等。其中，由其擔任法定代表人的企業有2間，分別為廣東九份信息科技有限公司和上海珍熙文化傳播發展中心。

汪小菲還持有合潤麟（北京）食品有限公司92%股份並任監事，該公司茶飲品牌曾宣布大S為代言人，還曾申請註冊「S茶」、「茶S」商標。由汪小菲持股並任監事的北京合尊置業有限責任公司申請註冊了多個「S HOTEL」、「徐徐酒店」商標。