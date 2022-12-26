有片｜好心贈藥反被鄰居踢門辱罵？　浙江女子：要求道歉被無視

近日，內地疫情反覆，不少市民購藥困難。據內媒《沸點視頻》報道，浙江一女子稱其免費贈藥給同小區需要的住戶，但在贈藥給其中一位男住戶時，因為自己頭暈找藥耽誤了一會，竟被對方不斷以齷齪粗俗的語言辱罵，並遭踢門。24日，轄區警方稱，雙方都生病了，已互相道歉諒解。但當事女子25日表示，並未得到對方的道歉。



據《沸點視頻》消息，12月23日，浙江杭州一女子免費給需要的鄰居贈送藥品，想要以此緩解疫情帶來的買藥難問題，也為需要的人提供切實的幫助，本該成為一件好事。但一位男鄰居上門來取藥時，卻因女子當時也在生病頭暈，找藥耽誤了一些時間而勃然大怒、哐哐踢門，並伴隨大量粗俗齷齪的辱罵語言，令女子大呼「好人難做」。

當事女子稱，當天晚上8點06分的時候男子聯繫過來取藥。12分她給男子發了地址，29分男子來到她家門口敲門（後來開始踢門）。她當時正在剪藥，33分把藥給男子，並且吐槽他「真的很沒有禮貌」。38分時，男子突然又開始踢門，並且動了手。男子稱，他等了女子半個小時，說女子是下水道的蟑螂，讓女子去死。

+ 1

24日，轄區派出所民警稱，雙方當時都已經生病，現已互相道歉，諒解了。但25日清晨，當事女子發文回應稱，自己沒有向男子道歉，且提出讓他道歉卻被無視。

她表示，自己贈藥沒有其他任何目的，自己是一名醫學生，之前已經贈予三個人藥物，幫助別人自己也會開心。「我怎麼也想不到，會有人這麼壞。」

此事一經網絡平台發布，迅速引起網友熱議。有網友留言：「特殊時期的互助本是很溫暖的事情，不應該被個別小人的給弄髒了！這樣以後大家幫助別人之前都會猶猶豫豫，甚至冷漠地不想幫了。很多人都關注到這件事了，希望能妥善解決，不應該寒了樂於助人者的心！」

有網友表示，「女孩為什麼要道歉！憑什麼？沒人欠他的！把藥丟馬桶也不會把藥給這種人，還相互道歉，真是活見鬼。」不過也有網友表示，雙方當時已經生病，可能沒有控制好情緒，艱難時期需要相互體諒。

對於此事件，也有專業法律人士指出，如果現實生活中確實發生因贈藥導致本文中的類似糾紛，並且一方出口辱罵、動手的，可以按照《治安管理處罰法》進行處罰，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。