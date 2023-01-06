彭博：中國擬放寬房企「三道紅線」監管要求

知情人士透露，為進一步拯救疲軟的房地產業，中國金融監管部門計畫階段性放寬針對房企的「三道紅線」考核標準，包括延長試點過渡期和放鬆槓桿限制等。



編按：內房「三條紅線」要求包括：剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍，不達標會影響新融資。



據《彭博社》星期五（1月6日）引述匿名知情人士報導，監管部門正計畫延長原定於今年6月底到期「三道紅線」試點過渡期至少六個月，為房企提供更多時間化解債務風險。

知情人士並稱，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。

不過知情人士強調，這些方案仍在審議中，相關舉措可能會調整，中國央行也未回復彭博社的置評請求。

消息指，中國金融監管部門計畫階段性放寬針對房企的「三道紅線」考核標準。（新華社）

公開資料顯示，「三道紅線」是指2020年8月中國住房和城鄉建設部以及中國央行在對12家房企的約談中提出的三個監管要求，要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於一倍。

而「三線四擋」則是根據踩線條數，將房企分成「紅、橙、黃、綠」四檔管理，其中要求「紅檔」企業有息負債規模不能高於現有水準，「橙檔」企業有息負債年增速不得超過5%，「黃檔」企業不得超過10%，「綠檔」企業則不得超過15%。

《彭博社》指出，儘管「三道紅線」的考核標準在當前房地產行業持續深度調整之際，對多數房企而言實際已經難以實現，但監管部門主動放鬆這項標誌性監管政策仍然是一個重要的積極信號。這進一步印證了決策層對房地產行業態度的轉變，以及積極推動優質房企資產負債表改善計畫、緩釋開發商流動性壓力的決心。

面對地產行業銷售及債務風險形勢不斷惡化，中國金融監管部門自去年11月來已經出台包括16條金融舉措等一系列政策支持。

內地去年7月爆發爛尾樓停貸風波。（新華社）

其中，最新的措施包括央行和銀保監會星期四（1月5日）宣佈的建立首套住房貸款利率政策動態調整長效機制，即允許新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，階段性維持、下調或取消當地首套房貸利率政策下限。

國務院副總理劉鶴上個月也公開表示，房地產業是中國經濟的支柱，正在考慮新的舉措努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。 體育學校有21名學生應考，約67%考生考獲至少40分，所有考生及格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

