唐山男家暴哺乳期女伴　舉童車砸頭猛踹腹部　警方回應惹網民激憤

河北唐山一名男子被拍到拽住一名疑似哺乳期的女子拳打腳踢，更舉童車砸頭猛踹腹部，下手非常重，片段周四（5日）在網上熱傳。周五（6日），唐山市婦聯回應稱已關注此事，公安等部門已介入調查。目前，男子已被警方行政拘留。



影片顯示，在一個住所內，黑衣男子把女子打倒在客廳地板，之後仍不依不饒，甚至用一部塑料童車猛砸對方頭部。被打女子要求一旁懷抱嬰兒的保姆報警，稱自己被打得不行了，詎料男子聞聲又一腳猛踢女方腹部，畫面觸目驚心。

事件激起網民憤慨，紛紛擔心女子安危。周五中午，相關部門表示，涉事男方和女方為同居關係，沒有領結婚證。兩人育有一個孩子，為家庭經濟發生矛盾，男子對女子施暴。目前，涉事男子已被警方行政拘留。受傷女子第一時間被送醫救治，傷情不重，無生命危險。至於監控畫面是由女方親屬曝光的，目前，涉事男子已向女方道歉，並獲得女方親屬的諒解，相關片段已刪除。

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值得一提的是，河北唐山市公安局機場路派出所周五回應內媒查詢時，表示事件是「兩口子打架」，引起爭議，網民紛紛狠批說法不當，實情是單方面毆打，「單方施暴成了互毆，笑死你大爺」、「男子單方面在施暴，警方慵懶的口吻，不想管是吧？應該抓人啊」。

其他網民點睇：

又是唐山啊

唐山又要火了

這種人都能有媳婦

下手那麼狠毒，涉嫌殺人了吧

太惡劣了，希望不要輕易放過

