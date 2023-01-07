女扮男裝從軍5年　現代花木蘭郭俊卿成戰鬥英雄

花木蘭代父從軍的故事家傳戶曉，惟歷史上是否真有其人仍是疑問。但在解放軍軍史上，就真有一位名叫郭俊卿的現代花木蘭，她14歲女扮男裝參軍，入伍5年未被同袍識破，還因屢立戰功成為戰鬥英雄。2009年，郭俊卿入選「100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物」。



虛報性別年齡 郭俊卿14歲入伍

郭俊卿1931年出生於遼寧凌源縣一個貧農家。那一年，日本發動「九一八事變」，不久後佔領中國東北全境，當地老百姓生活在水深火熱中。

7歲時，郭俊卿隨家人逃荒到林東縣（現內蒙古巴林左旗），父親給當地戶地主打工，一家總算有容身之所。無奈一次父親意外受傷，沒法再工作，全家就被地主趕了出來，不久後父親也在貧病中離世。

為了維持生活，家中長女郭俊卿只好剃光頭，扮成男孩到附近林西縣打工。但在當時的環境中，她的收入少得可憐，一家人仍填不飽肚子，3歲妹妹也因此而夭折。

坊間能找到的郭俊卿照片不多，她穿裙子的照片更少。圖中郭俊卿所穿的是解放軍的50式軍服。（網上圖片）

1945年8月，蘇聯對日宣戰，蘇軍開進中國東北。14歲的郭俊卿在林西看到一隊英姿颯爽的蘇軍女兵，非常羨慕，還萌起了要當兵給父親報仇的念頭。一天，八路軍（解放軍前身）在附近招兵，郭俊卿聽說這是一支為勞苦大眾謀福祉的隊伍，覺得自己願望可以實現了。可是當時的八路軍只招男兵，她就決定女扮男裝報名，用上「郭富」的假名，又把年齡報大了兩歲，終於成為部隊的一員。

此後抗戰勝利，國民黨又挑起內戰。這時漸已長大的郭俊卿也從八路軍一名通訊兵「小兄弟」，變成解放軍步兵連的班長（八路軍於1947年改編成解放軍）。1948年的一次戰鬥中，她更帶領帶的四班擔任「突擊班」，負責奪取一處戰略山樑任務。

為免被識破 郭俊卿從不脫衣睡覺

面對用美式裝備的國民黨軍，郭俊卿沒有膽怯，率領戰士勇敢衝鋒；跑在她身邊的副班長中彈犧牲，她就高喊着「為副班長報仇」衝上山樑，還帶領戰士與敵人展開白刃廝殺，直到取得勝利。經此一役，四班被授予「戰鬥模範班」稱號，郭俊卿也一戰成名。

在炮火硝煙中，郭俊卿很快成長為部隊基層指揮員，並一路南下作戰，在解放戰爭中屢立戰功。從1945年入伍開始，她立下特等功1次，大功3次，小功4次。在這期間，誰也不知道這位戰鬥英雄竟是女兒身。

郭俊卿是解放軍至今唯一的女特等戰鬥英雄，曾多次受國家領導人接見。圖為郭俊卿與時任解放軍總司令朱德合影。（網上圖片）

當然，不讓朝夕相處的戰友識穿，是難以想像的事，甚至是一個奇迹，郭俊卿為此的付出是外人無法想像的。

軍旅生涯風吹日曬、硝煙熏染，雖然已令郭俊卿面容少有女性特徵，而她為了裝得更像男人，總是扯着嗓子說話，又學會了抽煙，還經常叉着腰罵粗話。她又以「不習慣」為由，從不和同袍一起洗澡如廁，甚至睡覺也不脫去沾滿灰塵的衣服。有戰友接二連三的追問，郭俊卿也想出應對辦法，特意狠狠地說：「我從小就沒甚麼衣服穿，現在好不容易有衣服穿了，你要我脫掉，你想幹甚麼！」

有同袍後來憶述了一件事，有戰士察覺一些蛛絲馬迹，懷疑郭俊卿是女的，大家鬧着要脫她褲子「驗明正身」，這時郭俊卿縱身一躍，抄起放在旁邊的帶刺刀步槍，大吼：「誰要胡來，今天我就挑了誰！」大家被嚇了一跳，這才不敢妄動。

就這樣，郭俊卿在軍隊裏過了5年，而這5年的艱苦環境，一次又一次艱難任務，已令郭俊卿患上嚴重婦科病。

毛澤東讚郭俊卿巾幗不讓鬚眉

1949年，國民黨敗退台灣，新中國成立，但一些地方殘餘敵對軍事力量和土匪仍未肅清，解放軍繼續南下作戰，當中包括了郭俊卿所在的48軍。

1950年5月，部隊到達廣東韶關時，郭俊卿病倒了。她高燒不退，臉色蒼白，但被送到醫院後卻緊緊摀住肚子，不讓醫生檢查。有女護士覺得不對勁，細心觀察竟發現郭俊卿沒有喉結.......。在聞訊趕來的首長面前，郭俊卿哭了，終於吐露自己女扮男裝參軍的實情。

郭俊卿的故事曾被改編成文學和影視作品，《戰火中的青春》是其中之一；該片1959年12月1日在全國上映。（網上圖片）

「郭富是個女的！」消息傳開馬成了部隊裏的的爆炸性新聞。時任48軍軍長郭晉年得知後，盛讚郭俊卿是當代花木蘭，是48軍的驕傲。消息傳到最高領導人毛澤東處，他評價郭俊卿是「巾幗不讓鬚眉」。

同年9月，回復女兒身和本名的郭俊卿，作為全國唯一特等戰鬥英雄（至今仍是唯一），出席在北京舉行的表彰大會，得到當時的中央領導人，包括時任國家主席毛澤東、時任總理周恩來、時任國家副主席劉少奇、時任中央軍委副主席朱德等領導人接見，她的事迹也傳遍全國。1959年的建國10周年獻禮電影《戰火中的青春》，女主角便是以郭俊卿為原型。

郭俊卿隨後曾到蘇聯參觀學習，又被保送到人民大學政治系讀書，至1956年轉業到地方工作。她一生沒有結婚生育，只有一名養子和一名養女。1983年9月，郭俊卿因突發腦溢血在江蘇常州病逝。

離開部隊後的郭俊卿極少出現在公眾視野。這是她中年的照片。（網上圖片）

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