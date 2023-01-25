春節｜鯉魚燈舞、竹板歌......梅州大埔賀新年　領略千年鄉土僑情

【編者按】一剪閒雲一溪月，一程山水一年華。新春佳節，羊城晚報《大美嶺南》走進梅州大埔百侯鎮，潤碧流翠的梅潭河自東向西貫穿百侯，把古鎮劃分為南北兩片；穿越時光的古老建築鱗次櫛比，保留完整。文脈積澱深厚的百侯，如一本攤開的古書，散發出的縷縷書香，浸染著每一位親近她的人。



在梅州大埔，有一座青山環抱、碧水圍繞的客家古鎮——百侯。這里人傑地靈、英才輩出。宋代稱之為「白侯」，明至清初又有「白堠」之稱，傳說清康熙二十七年（1688），邑進士楊之徐以取「白侯轄地，出百位封侯」之意，倡改為「百侯」，先傳於民間，至民國轄置以「百侯」入縣志，沿用至今。

這座文化寶地，曾獲國家授予的「中國歷史文化名鎮」稱號，作為廣東的一座歷史古鎮，是當地對外旅遊的一張重要名片。新春佳節，記者走進百侯鎮，感受古鎮的獨特魅力。從大埔縣城出發，大約20分鐘車程，這座古韻四溢的小鎮便慢慢出現在眼前，站在高處看去，潤碧流翠的梅潭河自東向西貫穿百侯，把古鎮劃分為南北兩片；穿越時光的古老建築鱗次櫛比，保留完整。

行走古街，巷子里人來人往，充滿了市井煙火的氣息，一條條被歲月沖刷的古巷，也許藏著許多故事。據了解，百侯有「三十六條巷，巷巷都一樣」的之說，36條鵝卵石鋪就的古老街巷，串連起120多座明清古建築，規格統一，風格相近，往往使得遊人在不經意間「迷了路」，但或許，每位遊人也都樂意沉醉在這詩情畫意的小鎮之中。

市井煙火 鄒捷亨 攝

一千年來，一代代百侯人辛苦勞作，一磚一瓦構建起客家民居的大觀園，綠水青山、田園池塘、樹木花草、古建民居構成了一幅幅精妙絕倫的多彩畫面。

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這裏的客家民居以規模宏大為特點，絕大部分都是由「堂」「橫」組合而成的圍屋，具有代表性的有「肇慶堂」和「通議大夫第」堪稱典型深宅大院，驚艷路人。在這座小鎮，你還可欣賞到精彩的鯉魚燈舞、漢樂、竹板歌、武術等民俗風俗表演。

值得一提的是，當地民風淳樸、古色古香。田園生活和耕讀傳統，賦予了百侯人清雅淡泊、崇文尚學的品性。自明代以來，文風鼎盛，人才輩出，明清時期曾出5位翰林、24位進士、134位舉人，並有「一腹生下三翰林」「兄弟七進士」「詩書世家」等典故流傳。文脈積澱深厚的百侯，如一本攤開的古書，散發出的縷縷書香，浸染著每一位古鎮人，也時刻提醒他們堅守以興學為樂、以讀書為榮的「傳家秘訣」。

如今，百侯名鎮成為4A級旅遊風景區，集古鎮觀光、文化休閒、民俗體驗等功能於一體。古老的百侯正為你展示，客家小鎮生生不息的畫卷，如果你嚮往到一個美麗悠閒的小鎮走走，百侯名鎮也許是個不錯的選擇，來肇慶堂、百忍樓……感悟這醇厚綿長的客家人文，到古巷子、古街中……領略這濃縮千年的鄉土僑情。

古老的百侯正爲你展示，客家小鎮生生不息的畫卷 百侯名鎮旅遊區供圖

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】