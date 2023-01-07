胡鑫宇案｜警方：未發現校內被害的證據　現有信息指向自行離校

江西上饒鉛山縣的15歲高一學生胡鑫宇，早前在所讀的致遠中學內離奇失蹤，由於該校園封閉，他仿佛人間蒸發，家人一直苦尋無果，引發內地輿論高度關注。校方指，事後，救援力量幾乎翻遍了整間學校，連湖水、化糞池也抽乾了，但仍未能找到線索。警方周六（7日）發布通報指，未發現胡在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據。綜合現有信息指向胡是自行離校，目前正在全力查找中。



事發於致遠中學。（百度地圖）

通報稱，10月15日接警後，警方調取並固定了事發當日與胡鑫宇行動軌蹟有關的片段，再邀請杭州海康威視數字技術股份有限公司技術人員自11月4日起多次到現場查看設備，並於12月16日出具《鉛山縣致遠中學硬盤錄像機情況報告》，證明校內硬盤錄像機無手動刪除日誌和錄像的功能模塊。設備廠家專業技術人員進一步說明設備日誌和錄像存儲、安全保護原理，確認無廠家設備及技術支撐無法刪改。同時，警方還組織視頻技術專家進行實驗及反覆論證，結合對事發前後所有出入監控室人員的調查，認定校內視頻監控未被人為刪改、關閉。

對於胡鑫宇本人情況，通報介紹，就讀致遠中學後，胡的多科測試成績在班級排名中下，本人曾向師生表示學習吃力、壓力大，注意力難以集中，存在睡眠問題、休息不好，想回家。胡又曾多次在書本、筆記本上寫下了失眠、失落、想回家等文字內容。9月27日，他曾與母親三次通話共43分鐘，哭訴不想讀書、想回家。十一前夕，他在與同學聊天時還曾談論可以從睢園圍牆一角翻越出校等內容。10月11日，其地理測試成績公佈排名全班末位，之後的12日、13日，他曾多次到宿舍樓三樓陽台觀望睢園及校外樹林山崗方向，並邀請同學去睢園。14日，他在上課時總是低著頭，看著課本發呆。

家屬四處張貼尋人啟事。（重慶晨報）

通報指，據10月14日監控顯示及調查證實，胡鑫宇下午下課後到食堂用餐，晚餐後17時40分獨自回到306寢室短暫停留，後上到五樓陽台停留2分57秒，往睢園和校外樹林山崗方向張望。17時45分走出宿舍樓，打籃球的同學與其簡單對話，監控顯示其往睢園方向走去；17時49分胡再次返回宿舍樓，未回寢室，17時50分到達五樓陽台停留13秒。17時51分30秒胡從宿舍樓走出後，打籃球的同學再次與其打招呼，並看到其走上睢園台階，17時51分58秒在睢園方向離開視頻監控範圍之後再未發現其軌跡。

另外，通報提到，諸如「二樓白布裹屍」、「後山發現帶血衣被」、「後山發現實驗室」、「化糞池發現碎骨」等，均屬謠言。警方又通報相關人員調查情況，就班主任嚴某強、副校長王某、校長劉某來等受到輿論關注的人士，通過影片印證、證人證言證明、其他信息綜合認定，均未發現異常情況，排除犯罪嫌疑。