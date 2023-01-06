胡鑫宇案｜校內離奇失蹤超80天　警方：排除校內人員犯罪的可能

江西上饒鉛山縣的15歲高一學生胡鑫宇，早前在所讀的致遠中學內離奇失蹤，由於該校園封閉，他仿佛人間蒸發，家人一直苦尋無果，引發內地輿論高度關注。校方指，事後，救援力量幾乎翻遍了整間學校，連湖水、化糞池也抽乾了，但仍未能找到線索。



據《新京報》報道，1月1日上午，胡鑫宇家屬及律師一同與當地警方會面，就胡鑫宇失聯一事的調查情況進行最新的進展溝通。截至今日，胡鑫宇失蹤已超過80天。



胡鑫宇家人張貼的尋人啟事。（《橙柿互動》）

胡鑫宇失蹤案至今已超過80天，坊間有各種關於此事的傳言。報道指，此次會面，民警主要介紹了近期的調查情況，因為具體內容涉密，目前尚不能公布。胡鑫宇家屬透露，民警曾在會面中提及「排除校內人員犯罪的可能」、「胡鑫宇或有厭學情緒」、「胡鑫宇或自行離開學校」等內容。

警方同時回應胡鑫宇家屬此前對學校監控視頻被刪減的質疑，稱根據設備生產商海康威視的技術人員鑑定後出具的情況說明，視頻沒有被刪減。但胡鑫宇家屬對此結果尚存異議，「我們已經在跟海康威視溝通，請海康威視的人員來檢測，出具正式檢測報告。」

同日，一名參與胡鑫宇失聯一事調查的公安局民警在接受採訪時表示，「目前判斷，已排除校內人員犯罪的可能。胡鑫宇或存在厭學情緒，自行離開學校，但沒有依據（證實）。」該民警同時表示，尋找胡鑫宇的工作不會停止。