通關直擊｜羅湖口岸亮燈商業城店員急抹枱　深圳旅客：盼取消核酸

羅湖商業城物業管理公司今日（1日）通知商戶，羅湖口岸將在下周一（6日）全面通關。

家住深圳的小雅向《香港01》記者證實，其今晚散步時經過羅湖口岸，驚喜發現「口岸燈真的亮了」，現場亦有不少民眾開心地圍觀拍照，口岸穿著安全服的工作人員也在熱絡地聊天。



▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



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小雅稱，羅湖商業城已有部分店舖重開，連鎖速食店大快活的店員忙著抹枱，商業城2樓的眼鏡舖亦已重開，另外有間便利店亦已營業。

她表示，因為羅湖口岸很便利，自己三年來一直很期待開放，現在最大的心願就是能取消中港通關的核酸檢測要求、恢復深圳居民「一週一行」簽注，及恢復透過自助機辦理香港旅遊簽注（俗稱：機簽），方便深圳市民往來兩地。

據悉，1月8日通關首日，就有不少內地民眾赴深圳南山區公安局出入境辦證大廳辦理赴港簽注，但自助機只提供辦理澳門簽注，至2月1日仍未開通自助辦理香港簽注功能，民眾只能預約櫃枱服務。

羅湖商業城商戶準備開店

據此前報道，羅湖商業城物業管理有限公司2月1日向商戶發出通知，內文指羅湖口岸將在2月6日全面開關，屆時旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓過關往來中港，並要求商戶利用接下來時間盡快整理及配備貨物，「通關首日，大家必須開門營業！」

香港方面，港鐵及入境處、海關及警方，晚上到羅湖站展開通關前期工作。

（羅湖商業城通知）

中港兩地在1月8日已恢復通關，當時福田口岸早上人頭湧湧，不過羅湖口岸並未開通，《香港01》首日直擊發現猶如鬼城，場內十室九空，不少店主及職員均表示感到失望，希望羅湖口岸可盡快完成工程開關。

▼ 1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門 ▼

