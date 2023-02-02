胡鑫宇案｜錄音內容曝光　胡鑫宇試圖跳樓猶豫未決：心臟在狂跳

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

今日（2日）上午10時，胡鑫宇失蹤死亡一案在江西鉛山縣召開新聞發布會。官方公開部分錄音內容，其中一段錄音揭露胡鑫宇曾試圖在宿舍跳樓猶豫未決。



在發布會上，有記者提問公安機關是如何確立錄音筆是胡鑫宇本人持有和使用，以及內容是否有合成和篡改，錄音是否可以對外公開播放等問題。

江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松通報，錄音筆在家屬及其聘請的律師見證下，提取封存，並在家屬見證下，送到公安部鑑定中心開展數據提取。

胡鑫宇在使用錄音筆時有多次錄製、刪除的操作行為，導致使用專業設備恢復以後存在部分的數據碎片，但錄音內容未發現人為的合成剪輯。

其中，錄音筆有兩段具有清晰自殺意願的內容。10月14日下午5時40分，胡鑫宇站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓猶豫未決，錄音顯示胡鑫宇說：「真站到這裏反倒是有點緊張了，心臟在狂跳，說實話沒有理由，只是覺得沒意義，如果真跳下去了會怎樣？不確定。跳下去了應該也沒人發現，現在至少不會被發現，以後過了幾天肯定還是會發現的，剛剛又不跳，哎，我真的是想跳，不想，我應該是不想。」

晚上11時08分的錄音顯示，胡鑫宇再次表達自殺意願：「已經沒有意義了，快零點了，乾脆再等一下，直接去死吧，可以的，因為我今天已經有點不清楚了，現在我好想去死，感覺已經沒有意義了。」

胡滿松表示，鑑於胡鑫宇係自殺，上述兩段原始音頻是否公開，當局已按照相關規定徵求家屬意見，家屬明確表示可以適時公開。當局尊重家屬的意願，但為保持未成年人的隱私，上述通報的音頻內容部分屬於摘錄。