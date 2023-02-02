胡鑫宇案｜官方認定為自縊死亡　兩段錄音清晰表達自殺意願

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

今日（2日）上午10時，胡鑫宇失蹤死亡一案在江西鉛山縣召開新聞發布會。江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門，公布最新調查情況。



官方：胡鑫宇為自縊死亡

發布會交代，2022年10月14日，江西省上饒市鉛山縣致遠中學高一學生胡鑫宇失蹤。 2023年1月28日，胡鑫宇屍體被發現。

在國內權威刑事技術專家現場指導下，省、市、縣公安機關聯合工作專班通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，認定胡鑫宇係自縊死亡，屍體發現地係原始第一現場。中心現場無打鬥和拖拽痕跡。

胡鑫宇。（上游新聞）

胡鑫宇屍檢情況

發布會交代，胡鑫宇屍體高度腐敗，大部分皮膚皮革樣化，頭皮未見出血；全身骨骼完整，顱骨、脊椎及胸肋骨均未見骨折，部分牙齒因牙齦腐敗脫落於現場，牙槽骨未見破損；胸腔、腹腔未見出血，各臟器在位無缺失，但均腐敗，睾丸未見損傷；經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。

縊索為活套，繞頸形成閉環，頸部殘存皮膚皮革樣化，可見條形索溝一條，索溝邊緣軟組織見出血，出血部位與死者縊吊體位相吻合，符合生前縊索壓迫形成。胃內空虛，推斷死亡時間距末次餐後4小時以上；根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。

錄音清晰表達自殺意願

經公安部鑑定中心對錄音筆內音頻文件進行恢復，與胡鑫宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音筆系胡鑫宇持有使用。通過對錄音筆中的音頻文件進行綜合分析，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。

2022年10月14日下午5時40分，11時08分胡鑫宇錄製的兩段音頻清晰表達了自殺意願。

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錄音筆內容顯示，胡鑫宇兩度表達自殺意願。圖為品牌旗艦店內的同款錄音筆。（封面新聞）

胡鑫宇情感支持缺失

經心理專家訪談、分析，結合胡鑫宇失蹤前行為，認為胡鑫宇性格內向溫和、孤獨，在意他人看法，少與人做深入的思想情感溝通，情感支持缺失，缺少情緒宣洩渠道，常有避世想法，具有隨時隨地在書本上記錄自己情緒、想法的習慣。

2022年9月到致遠中學就讀後，因學習成績不佳造成心理落差，加之人際關係、青春期衝動帶來的壓力，造成了胡鑫宇失蹤前心理狀態失衡，表現為入睡困難、早醒、醒後難以再入睡等睡眠問題，存在註意力難以集中、記憶困難等認知功能障礙，存在內疚自責、痛苦、無力無助無望感、無意義感等情緒問題，進食出現異常，有明確的厭世表現和輕生傾向。

江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松介紹，胡鑫宇屍體全身完整，臟器完整。