兩會｜第十四屆人大第三次全體會議　選舉新一屆國家機構領導人

3月10日上午9時，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議，預計將表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，表決總監票人、監票人名單草案，選舉中華人民共和國主席，選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席，選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長，選舉中華人民共和國副主席。



十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。（新華社）

【09：28】會議開始選舉。

【09：21】會議表決通過了十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法。

【09：06】十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。

3月10日下午，舉行人大代表團全體會議，醞釀國務院總理的人選，中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的人選，全國人大常委會委員的人選。

十四屆全國人大一次會議舉行第三次全體會議。（新華社）

上午9時代表大會第三次全體會議



1.表決關於國務院機構改革方案的決定草案

2.表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案

3.表決總監票人、監票人名單草案

4.選舉中華人民共和國主席

5.選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席

6.選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長

7.選舉中華人民共和國副主席