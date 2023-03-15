廣佛東環城際鐵路2023年首個隧道雙線貫通　將接通穗深城際共綫

近日，廣佛東環城際鐵路項目再有隧道貫通，是今年首個實現雙線貫通的區間盾構隧道。



《羊城晚報》報道，由中鐵隧道局集團承建的9號工作井-琶洲站區間上行線盾構「珠江1號」近日順利出洞，是今年廣佛東環項目第二個貫通的盾構隧道。

據介紹，9號工作井-琶洲站區間為雙洞單線盾構隧道，全長約3580米，採用兩台開挖直徑9.13米的土壓平衡盾構機施工。沿線穿越崙頭海、黃埔湧、北山湧三處珠江水系，220千伏赤瑞甲乙線和兩處高壓電塔，以及南環高速、崙頭隧道、廣州地鐵八號線等風險點。

同時，該區間經過長距離高強度富水硬岩地層、上軟下硬風化深槽、斷裂帶、高埋深大水壓等複雜地質段，且多數複雜地質段地表為敏感建（構）築物，施工難度大，安全風險高。

由於地質條件複雜和地表敏感建（構）築物繁多，珠三角公司與參建單位多措並舉，強化各項風險管控措施，特別是深入琶洲片區後，持續採取逐環研判掘進施工風險、及時優化掘進參數，24小時監測與巡視，地下地上應急聯動等管控措施，直至順利下穿地鐵八號線並安全出洞。

廣佛東環城際位於珠江三角洲中部，廣州市中心城區，全線線路長46.7公里，橋隧比100%。線路從城際鐵路廣州南站起，經番禺區、海珠區、天河區、白雲區，接入新白廣城際鐵路竹料站。

截至目前，廣佛東環城際鐵路全線路基、橋樑工程已完工，8座車站主體結構已封頂7座， 9個盾構區間已雙線貫通5個。