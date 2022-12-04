中國快車如何馳騁非洲：蒙內鐵路通車五周年改變了什麼？

史書記載，約600年前，中國明代航海家鄭和的船隊下西洋時，最遠到達非洲東岸慢八撒（今肯尼亞的蒙巴薩港），在肯尼亞沿海地區留下了豐富的歷史文化遺產。



600年後，由中國企業承建的蒙內鐵路馳騁東非，連接東非第一大港口蒙巴薩和肯尼亞首都內羅畢。這條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路，自2017年通車至今已安全營運5年，關於蒙內鐵路的故事有哪些？



蒙內鐵路5周年｜東非發展提速的大動脈

有人將蒙內鐵路看作中國的「京滬高鐵」，因為在肯尼亞，港口蒙巴薩相當於上海，首都內羅畢相當於北京。京滬高鐵是貫穿中國南北的「大動脈」，而蒙內鐵路也是為東非發展提速的「大動脈」。

實際上，在中國承建蒙內鐵路之前，從蒙巴薩到內羅畢原來也有鐵路通達，不過那是一條軌距只有1米的米軌鐵路，100多年前由英國修建，平均時速只有22公里，坐完全程要花21個小時。

由於年久失修，設備老化，這條米軌鐵路運行不穩定，一壞就要停好幾天，還經常發生火車脫軌、撞傷動物等事故。同時因為運力不足，米軌鐵路早已無法滿足蒙巴薩港的發展需求。

2017年5月31日，蒙內鐵路正式通車，是肯尼亞獨立以來修建的最大基建項目。（視覺中國/ 當代中國授權）

新鐵路在此背景下應運而生。2017年5月31日，全長472公里的蒙內鐵路正式通車，客運列車以120公里的時速運行、貨運列車以80公里的時速通行，旅客往來蒙巴薩和內羅畢的車程縮短至4個小時。

貨物上午在蒙巴薩裝車，下午就能運抵內羅畢，蒙內鐵路大幅壓縮了東非國際貨物運輸的各項成本，刺激東非各國產品的外運，讓這些國家之間的交通和經貿聯繫更加密切。

肯尼亞國家統計局最新報告顯示，蒙內鐵路客運列車2021年載客人數最多，達到200萬人次。（視覺中國/當代中國授權）

安全運行背後的中國標準

據介紹，蒙內鐵路通車5年來，已累計運送旅客800萬人次，發送集裝箱約181萬標箱，發送貨物約2,029萬噸。目前蒙內鐵路日均開行6列客車，每天運送7千到1萬名乘客。當地愈來愈多人選擇乘坐蒙內鐵路，因為這種出行方式安全、準時又舒適。

蒙內鐵路營運至今未發生過事故，鐵路平穩安全運行背後，離不開中方對肯方鐵路員工的傾囊相授。

蒙內鐵路開通以來，中方公司對肯方員工採取「因人因專業因崗位」的培訓方式，選拔肯方尖子人才，完成鐵路人才儲備，本地化率接近80%。（Getty/ 當代中國授權）

在蒙內鐵路的修建過程中，中方人員們把知識、技術和經驗都帶到非洲，致力於轉移中國鐵路技術。蒙內鐵路工程部部長更表示，「中國標準很嚴格，這樣能讓大家更認真地工作。」

據悉，蒙內鐵路近幾年已為肯尼亞累計培養了1,700多名鐵路專業技術人員和管理人員。肯方員工現在能夠駕駛、運營、修理和維護，確保蒙內鐵路平穩運營。業內人士則稱讚中國為肯尼亞培養了一支「帶不走的隊伍」。

動物通道實現「和諧共生」

蒙內鐵路加快肯尼亞的現代化進程，帶動了東非的交通和經貿發展，它除了向全世界展示了「中國製造」的高水準，還展示了如何在經濟和保育之間取得平衡。

蒙內鐵路沒有像米軌鐵路那樣直接鋪在地面上，而是採用封閉式設計和高架橋方式，使動物得以安全通過。（視覺中國/當代中國授權）

修建之初，蒙內鐵路就因穿越肯尼亞多個自然保護區而引起廣泛關注。為了不影響野生動物遷徙路徑，鐵路沿線專門設置14處動物通道，部分通道高度達到7米，長頸鹿不用低頭即可通過；沿線還有600處涵洞和61處橋樑可供動物穿行，又在公園和濕地路段專門設置了防護柵欄和高路基，防止頑皮的動物爬上鐵路與火車相遇。

在改善交通條件的同時，最大程度地保護了自然環境，蒙內鐵路也成為中非共建「一帶一路」的綠色標竿。

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