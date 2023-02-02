胡鑫宇案｜官方認定為自縊亡　內媒3D影片還原屍體發現地現場

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

今日（2日）上午10時，胡鑫宇失蹤死亡一案在江西鉛山縣召開新聞發布會，官方認定胡鑫宇係自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。《人民網》以3D影片還原了胡鑫宇屍體發現地現場。



《人民網》3D還原胡鑫宇屍體發現地現場。

發布會介紹，胡鑫宇屍體發現地位於鉛山縣河口鎮金雞山區域的某糧庫院內，糧庫佔地面積92畝，內有倉庫、宿舍等建築20棟，建築物佔地8000餘平方米，四周用紅石砌成圍牆，高度約5米。圍牆外側平整，內側形成階梯狀。

中心現場位於糧庫院內北部窪地竹樹雜林中，窪地高低落差約6.3米，竹樹雜林呈不規則狹長條形，面積約9300平方米。

中心現場北面是東西走向的圍牆，緊靠圍牆外有一渣土堆，渣土堆高度低於圍牆約1.5米，渣土堆與圍牆間有兩棵樹木，樹木高於圍牆。

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圍牆內側牆體上生長一棵向內斜生的樹木，樹幹直徑約11厘米，胡鑫宇屍體縊吊於該樹樹幹凸起處，懸掛點距離地面4.5米，與圍牆頂端垂直距離0.61米。

屍體上身穿黑白相間的連帽運動服，前後反穿，下身穿黑色運動長褲，雙腳穿深色襪。屍體頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成。屍體足尖自然下垂，距地面1.47米，屍體下方地面發現兩隻白色迴力牌高幫帆布鞋，鞋上均無鞋帶且落有較多枯葉。

左鞋內側鞋尖部、鞋底跟部粘有綠色苔蘚，右鞋內側鞋尖部有苔蘚擦痕，鞋底部粘有大面積綠色苔蘚。經檢驗鑑定，與圍牆內側生長的苔蘚一致。

在靠近屍體頭部的圍牆內側紅石凸出部位，發現黑色錄音筆一支。在中心現場沒有打鬥、拖拽痕跡。

▼胡鑫宇的遺體是在金雞山一個的儲糧倉庫被發現，該糧倉距離中學僅約200米。該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。▼

