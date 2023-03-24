廣東省外赴港跨境高鐵列車開售　杭州重慶成熱門出發站點

《澎湃新聞》報道，3月23日上午，計劃於4月1日重啟的廣東省外赴港長途跨境高鐵列車以及增開的廣東省內赴港高鐵正式開售。攜程平台數據顯示，重慶和杭州為廣東省外，熱度最高的赴港高鐵站。



攜程平臺數據顯示，截至3月23日下午13時，攜程的香港高鐵搜索量較昨日大漲30倍。內地赴港售票熱門出發站點前十位為：深圳北、福田、廣州南、廣州東、東莞、虎門、東莞南、汕頭、重慶西、杭州東。重慶和杭州成為除廣東省外，熱度最高的赴港高鐵站。

美團平台方面，截至3月23日中午12時，「香港」火車票瀏覽熱度環比增長947%，「杭州-香港」、「重慶-香港」、「武漢-香港」、「昆明-香港」、「上海-香港」路線瀏覽熱度排名前五。4月2日至5日由「香港西九龍」開往「上海虹橋」的G100列車預訂緊俏。

（圖 / VCG）

中國國家鐵路集團有限公司表示，為進一步滿足內地與香港間旅客出行需求，自4月1日起，鐵路部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車40列、與廣東省外的長途跨境高鐵列車22列。屆時，廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量將由目前的102列增至164列，66個站點可以直通香港西九龍站。

4月1日全面恢復開行的164列跨境高鐵列車的運營方案為：香港西九龍至廣州南間38列、至廣州東間13列、至深圳北間49列、至福田間30列、至潮汕間8列、至汕頭間2列、至肇慶東間2列、至長沙南間2列、至北京西間2列、至昆明南間2列、至上海虹橋間2列、至天津西間2列、至重慶西間2列、至南寧東間2列、至福州間2列、至廈門間6列。