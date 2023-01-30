高鐵列車超載突發警報停駛　與旅客「買短乘長」有關？

中國高鐵以覆蓋率高、速度快而聞名於世，由於毋須提前報到，且能避開高峰期的塞車煩惱，不少人出行時都會選擇乘坐高鐵。

然而，近日一列高鐵因車上乘客太多，無法行駛，最終全部的無票旅客需要下車，列車才能正常行駛。



網傳影片顯示，一列高鐵列車因為超過限定人數而無法行駛，座位上坐滿乘客，過道上、車廂兩端的連接處也站滿人。車廂內，乘務員一直提示無票旅客下車，乘坐後續列車，但車廂內的乘客都無動於衷。

涉事的G4506次列車，原定由河南省南陽東站開往上海虹橋，晚上7時47分出發，翌日凌晨2時25分到站。拍片者介紹，當時列車因為超員發出警報，列車停了40多分鐘，中途乘務員一再解釋，「超員會有危險，列車已無法運行，告知旅客可以下車後換別的列車」。

最終，乘務員和乘警檢查站在過道及車廂兩端的乘客，並請無票旅客全部下車，列車才得以正常行駛，但也導致列車延遲到站。

中國鐵路鄭州局集團有限公司南陽車務段的工作人員介紹，高鐵列車與普速列車不同，若超員超載達到上限，列車內部系統會發出警報，列車就會自動停駛。工作人員會根據實際情況，疏導旅客下車或乘坐其他車次，若一直處於超員狀態，列車是無法行駛。

鐵路專家表示，復興號及和諧號列車都具備一定的超載能力，一般可超重 20%，但復興號列車在設計上更加考慮運行的安全性和乘坐的舒適性，一般設置超員不超過 20%，對超載的限制更加明顯，當達到一定旅客量時，就會自動發出警報或停車。當超員情況不算嚴重時，只要將旅客分散到其他車廂，或者向車廂兩端分散，警報會自動取消。

至於高鐵列車為何會有「無票旅客」，中國鐵路12306客服人員解釋，有些高鐵會售賣無座票，或有旅客買短乘長，即上車後再補票。一定程度的超員是符合鐵路部門規定，若列車沒有運輸能力，旅客就要在車票顯示的到站地下車。

事實上，高鐵列車超員在往年的五一勞動節假期、十一國慶假期亦時有發生。鐵路部門呼籲，旅客買短乘長的做法可以理解，但是不鼓勵，超員意味着危險，遵守列車安全規定，既是對公共安全負責，更是對自己的安全負責。

網民睇法：

是乘客過年回家吃胖超重的原因



高鐵不該有無座票



為什麼還賣票？



買不到到終點的票 都買半程再補票



反正終點上海的高鐵買不到票



第一次聽說高鐵還會超載？那得超多少人才會讓高鐵跑不動啊？



取消車上補票 出站嚴查票根 雙倍價格補區間票



這種現像已經好幾年了，這是複興號的超重安全預警，主要是有很多買短坐長的旅客，高鐵無座票也是有限量的。

