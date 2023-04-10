中國抑鬱症患者近一億　內地專家：新冠影響人類心理最少持續20年

據世界衛生組織（WHO）披露數據顯示，全球有超過3.5億人罹患抑鬱症，近十年來患者增速約18%。根據估算，目前為止中國泛抑鬱人數逾9500萬，這意味著平均每14個人裡，就有一個抑鬱症患者。

經歷3年疫情，有內地專家公布研究數據稱，新冠對人類心理的影響最少持續20年。



據內地《十點公社》報道，2019年2月，北京大學第六醫院黃悅勤教授等在醫學雜誌《柳葉刀（The Lancet）·精神病學》在線發表研究文章，對中國精神衛生調查(CMHS)的患病率數據進行了報告，這是中國首次全國性精神障礙流行病學調查。

調查顯示，抑鬱症的終生患病率（在一生當中得過抑鬱症的患者所佔總人口比率）為6.8%，12個月患病率（12個月內得過抑鬱症的患者所佔總人口比率）為3.6%。照此計算，超過9500萬中國人一生當中得過抑鬱症。

調查數據顯示，中國女性抑鬱症患病率為4.2%，明顯高於男性（3.0%）；50-64歲年齡段人群抑鬱症患病率最高，為4.1%；農村人群抑鬱症患病率為3.7%，略高於城市人群（3.4%）。

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兒童抑鬱症受父母基因影響

《人民日報》曾報道，2020年中國青少年抑鬱症檢出率為24.6%，部分孩童長期處於情緒低谷。據美國維珍尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）精神病學系博士Kendler在其研究中稱，兒童抑鬱症可能由遺傳和環境引起。儘管遺傳力會隨著孩子的長大而降低，但在成年後仍可能有3成機會患抑鬱症，這表明父母的基因在影響後代抑鬱症風險方面發揮着重要作用。

新冠疫情3年 全球新增7000萬抑鬱症患者

中科院院士陸林曾在科普欄目《科創中國·院士開講》中關於新冠疫情對人類心理影響的推測受到廣泛關注，他表示，這種心理層面的影響將持續至少20年。

他給出了一份數據顯示，新冠疫情發生以來，全球新增超過7000萬抑鬱症患者，9000萬焦慮症患者，數億人出現失眠障礙問題。世界衛生組織近期發布的一份報告也顯示，在新冠大流行的第一年，全球焦慮和抑鬱的發病率大幅增加了25%。