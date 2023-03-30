抑鬱症｜因壓力大而抑鬱？有遺傳風險？研究：擁有支持能降低風險

研究指出，引發抑鬱症的原因有許多種，可能與壓力、環境、遺傳有關。儘管如此，依據《美國精神醫學期刊》的一項研究指出，對於具有抑鬱症高遺傳風險的人來說，獲得支持、保有社會連結，就可以有效降低遺傳性抑鬱風險。



多基因風險評分 維持健康生活作息能降風險

該研究由密西根大學團隊進行，使用一種稱為多基因風險評分（polygenic risk score）的遺傳風險測量標準。台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「多基因風險評分」指的是對眾多基因變異作一綜合評估，顯示一個人罹患某疾病的風險。

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但疾病的發生不完全肇因於基因，環境（包含飲食、生活環境、壓力…）也有影響。台灣劉嘉逸主治醫師表示，曾有一項英國30萬個案生物資料庫做的抑鬱症風險研究，發現高基因風險的人罹患抑鬱症的風險只比低基因風險的人高20%，然而高基因風險若加上不良生活方式（如吸煙、缺乏運動、過度飲酒等），罹患的風險就提高至200%。因此，如能維持健康生活方式、減少壓力、增加社會支持，即使基因風險高，抑鬱症的發生風險也能大幅減少。

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人處在壓力之下給予支持 降低負面影響

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，此研究提醒了一件事，看到他人處在壓力之下給予支持，永遠是好主意。特別是環境對人的影響極為重要，以一般公司的環境為例：整體企業或主管若是願意打造出支持的環境、調整分配每位員工的工作壓力，工作人員會比較願意去承認及正視壓力帶來的問題，而非等到問題嚴重後才意識到。這對於抑鬱症去污名化的過程是一個很關鍵的因素。同儕之間亦然，如果可以支持受壓力、憂鬱所苦的同事，便可以保持他與社會的連結及互動，降低壓力帶來的負面影響。

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葉雅馨主任提醒，支持可以帶來正面的影響，但須注意效果仍有限，專業的求助資源依然重要。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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