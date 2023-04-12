法國動物園長跟隨馬克龍訪華　旅法中國大熊貓擬續租至2027年

法國BFM電視台和新聞資訊台等媒體11日報道，本月陪同法國總統馬克龍訪華的博瓦勒動物園負責人魯道夫·德洛德（Rodolphe Delord)）表示，旅法中國大熊貓「歡歡」和「圓仔」的租期將延長至2027年。



據報道，陪同法國總統馬克龍本月訪華的博瓦勒動物園負責人魯道夫·德洛德（Rodolphe Delord)）返回法國後表示，旅法中國大熊貓「歡歡」和「圓仔」的租期將延長至2027年。德洛德稱，如果法中兩國關係持續向好，這兩隻大熊貓沒有理由不繼續留在法國。

據悉，「歡歡」於2017年產下幼崽「圓夢」，2021年產下一對雙胞胎幼崽「歡黎黎」和「圓嘟嘟」，目前博瓦勒動物園共有5隻大熊貓。「歡歡」和「圓仔」2012年由成都大熊貓繁育研究基地來到博瓦勒野生動物園，開啟為期10年的中法大熊貓繁育合作計劃。

德洛德介紹，一般來說，大熊貓幼崽在成年時（年滿4歲）會被送回中國。首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」可能將於近期被送回中國，而「歡黎黎」和「圓嘟嘟」兩隻幼崽可以繼續在法國被餵養至4歲，即2025年。

報道稱，自2012年大熊貓來到博瓦勒動物園以來，動物園訪客數量屢創新高。2022年，博瓦勒動物園接待了200萬遊客，同比2021年增長43%。

▼大熊貓「歡歡」和「圓仔」一家的旅法時光▼