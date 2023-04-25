台灣2少女吸毒死 疑犯棄屍後竟即約援交妹「做最後一次」未如願
撰文：聯合新聞網
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台灣新北市新店一間旅館23日發生2少女陳屍樓梯間命案，警方追查後發現是施用毒品過量致死，除逮補同行的洪男外，也繼續追查毒品來源。
新北市警局毒品查緝溯源中心技正廖睿辰表示，台灣從2020年起屢傳吸毒致死案件，新店2屍案是施用俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone），尤其混用多種毒品更對人體負擔很大，2女施用的毒品種類及致死原因仍待釐清。
單身男疑犯料將被捕欲「做最後一次」 與援交妹開房後即被捕未能了心願（點圖放大瀏覽）：
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廖睿辰指出，新店2女屍是今年首度通報的吸毒致死案，新北警近年強力查緝新興毒品案件，迄今已查獲4件毒品分裝場、18件毒品工廠，總計查獲171公斤毒品、3萬3千多包的毒咖啡包。
據了解，單身的洪男常透過LINE魚訊群組找女性開派對，新店2女就是從群組邀約見面地點，再由洪男將2女載到新店寶橋路的旅館。
洪男向警方供稱，援交女施用毒品後就會特別興奮，他從網絡買了6千元台幣的K他命（K仔）及毒咖啡包，但2女喝了毒咖啡包後突然全身抽搐，他查看後發現2女沒有呼吸心跳。他一度想把2女屍體搬上車載往別處棄屍，但因搬不動只好用床單裹住，棄置樓梯間後逃離。
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洪男供稱因心想犯行遲早會曝光被逮，在被關前想了無遺憾，竟又從魚訊群組找了21歲的李姓援交妹到桃園旅館打「最後一炮」，但才剛進房間施用毒品沒多久就被抓了。
警方詢後將洪男依毒品、遺棄致死罪送辦。
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