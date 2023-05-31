免押金+補貼！全國首個港澳青年公寓在廣州　租金可這樣付

繼2022年8月全國首個人才公寓住房公積金按月付房租項目在廣州南沙落地後，這個模式再度深化。2023年5月29日，廣州住房公積金管理中心與南沙區合作舉行住房公積金按月付房租全面合作協議簽署暨「港澳新青寓」項目啟動儀式。

據介紹，「港澳新青寓」是南沙區面向港澳青年推出的保障性租賃住房，也是全國首個港澳公寓住房公積金按月付房租項目。此次合作是貫徹落實加快建立「多主體供給、多管道保障、租購併舉」住房制度決策部署，支援南沙成為港澳青年樂業安居新家園而實施的深化探索。

「港澳新青寓」是南沙區面向港澳青年推出的保障性租賃住房，也是全國首個港澳公寓住房公積金按月付房租項目。（羊城晚報）

據瞭解，租住「港澳新青寓」的港澳青年成功申請「按月付房租」後，不僅可以享受免押金優惠和南沙區政府給予的租金補貼，還可以每月由住房公積金管理部門直接將其住房公積金劃轉給租賃企業，只需「刷臉」登錄公積金中心微信公眾號或網上辦事大廳，即可「零跑腿」網辦，一次辦理整個租期內有效。

近年來，廣州住房公積金管理中心打通了港澳同胞繳存住房公積金的政策壁壘，實現了住房公積金制度全覆蓋，為在穗就業創業的港澳同胞提供了不可或缺的住房保障和不斷升級的便利服務。截至2023年5月，已有7000多名港澳同胞在穗繳存了住房公積金，其中近2000人提取住房公積金用於住房消費，超100人使用了住房公積金貸款購房置業，安居樂業。

接下來，廣州住房公積金管理中心還將聯合南沙區繼續探索支援港澳青年就業創業的合作新模式、新舉措，讓各類優秀人才紮根南沙、服務南沙、樂享南沙。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

