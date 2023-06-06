佛山一百貨公司進口日本核輻射食品　大部分已出售引公眾憂慮

廣東佛山有百貨公司進口日本核輻射食品，被佛山市順德區樂從鎮人民政府處罰。據悉，涉案百貨公司已將上述大部分日本核輻射產區食品出售。



企查查顯示，佛山市順德區樂從鎮人民政府收到投訴稱，順德區匯洋行百貨有限公司涉嫌銷售產自日本輻射區的食品。

經查，涉案百貨公司於2023年初從廣州市越秀區某食品經營商，採購了產自日本長野縣的「不二家白桃飲料」（即福吉屋桃子味飲料）8瓶，產自日本群馬縣的「ORIHIRO蒟蒻果凍」1箱（每箱24包），產自日本新潟縣的「布爾本豆乳威化餅乾」（百邦Bourbon 豆乳長條威化餅）10包，購貨成本合計550元（人民幣，下同）。

上述三種食品產自國家質量監督檢驗檢疫總局公告2011年第44號文件《關於進一步加強從日本進口食品農產品檢驗檢疫監管的公告》規定的明令禁止進口食品的日本核輻射縣區。

另查明，涉案百貨公司經營至2023年3月7日止，共售出6瓶「不二家白桃飲料」，取得經營款項72元；共售出24包「ORIHIRO蒟蒻果凍」，取得經營款項538元；共售出10包「布爾本豆乳威化餅乾」，取得經營額185元，上述食品的總貨值為819元，共取得經營額795元。

此外，當事人未建立並執行進貨查驗記錄制度。根據《中華人民共和國食品安全法》相關規定，佛山市順德區匯洋行百貨有限公司被罰款1萬元；公司違法所得795元及用於違法經營的食品——福吉屋桃子味飲料2瓶，被樂從鎮人民政府依法沒收。

網民睇法：

一個大百貨就罰1W？下次還敢



嚴查這種專坑自己人行為



商家是怎麼搞進來的？



才罰了一萬塊錢人民幣？不知道有多少人不知不覺的患上核輻射病了，簡直是害人命啊



到底有沒有檢測出輻射來呢？



確定這樣的罰款額，是鼓勵他和其他人今後繼續？

