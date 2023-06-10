深圳文博會｜台灣館人情味「辦桌」　七彩霓虹燈唱Ｋ舞臺成打卡點

深圳文博會6月7日至11日於寶安區深圳國際會展中心舉行，位於12號文化產業綜合B館的台灣攤位，今年以台灣最有人情味的「辦桌」為主題，重現露天搭棚辦桌場景，辦桌特有菜式，還有七彩霓虹燈打造繽紛閃爍的舞臺，成為文博會的打卡熱點。



據了解，此次深圳文博會台灣館由台灣商業聯合總會統籌，集結18家台灣廠商、文創品牌機構共同展出，展覽面積共576平方米，除台灣主題館外、另有客家精選館、廠商攤位。

台灣主題館呈現「辦桌」氛圍，台灣展團工作小組成員鄭煜鈞介紹，這是台灣基層最具特色、最有人情味的場合。據了解，辦桌的習俗是隨著閩粵地區移民傳入台灣，「路邊擺張抬就可以開始吃飯了」，藉由「飲食」來活絡人際關係。鄭煜鈞指出，台灣人習慣在任何場合辦一桌「澎湃」（閩南語指豐盛）的好料讓親友歡聚。

此外，這次用「辦桌」也有個深意，是因為過去三年因為疫情辦桌受到限制幾乎絕跡，台灣館為慶祝正常生活，特別重現在馬路旁、廣場前就地搭棚辦桌的場景。包括閃耀繽紛的舞台，耳熟能詳的音樂，俗氣卻超可愛的紅色桌椅，桌上擺滿豐富實在的美味佳餚。

鄭煜鈞更細心地跟來到台灣館的觀眾介紹台灣辦桌常見的料理，包括龍蝦沙拉等菜餚。從未，這次台灣館也首次對外公開展出巨型珊瑚龍蝦，讓觀眾一飽眼福。

曾捐贈巨型珊瑚給北京故宮及西藏布達拉宮的綺麗珊瑚也來到台灣館。(蔡苡柔攝)

鄭煜鈞指出，因為兩岸關係近年緊張，2018年開始文博會就不由台灣官方對外貿易的組織舉辦，而改由台灣商業聯合總會承辦，許多廠商們更是自掏腰包來到深圳文博會。

但是台灣文博會的廠商們仍很細心，觀察到2022年底深圳文博會台灣展團呈現的客家主題很受歡迎，今年重新製作客家精選館，介紹台灣第二大族群客家文化，包括展出獲得米其林三星餐廳採用的誠源手工酸柑茶、良志窯柴燒能量茶具及最多台灣咖啡師認證的客噐客氣手沖陶瓷濾杯等，傳達客家人以硬頸精神面對生活挑戰，創造出驚喜的各式製品，為台灣增添堅定溫柔的文化底蘊。

此外，館內也展出曾捐贈巨型珊瑚給北京故宮及西藏布達拉宮的綺麗珊瑚，以香道聞名的富山香堂、台灣唯一手工松煙墨條的大有制墨、回頭客大排常龍的黑彩窯、銅雕第一品牌的台灣維納斯藝術館、開發兒童潛能的教具玩具博士兒、洛特國際、達逸智慧家及富加順等，天興鋼琴、歐倫文創毛巾全員到齊，希望在疫情復甦後，重新讓大家認識台灣的文化。

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



雲上文博會展覽平台為▫️文博會官網和▫️微信小程序「文博會+」。

-

交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：