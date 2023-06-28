中國及新西蘭發表全面戰略夥伴關係聯合聲明：堅持一個中國政策

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）訪問中國，兩國在今日（28日）發表全面戰略夥伴關係的聯合聲明，新西蘭重申堅持一個中國政策，雙方同意加強食品安全、農業、科技等多方面的合作，並簽署多份合作文件。



聯合聲明指，雙方重申根據《聯合國憲章》尊重彼此主權和領土完整。新西蘭重申堅持一個中國政策。

雙方同意在近期外交、經貿、國防領域對話基礎上，加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新和執法等領域合作。

雙方將在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新能源汽車對話機制。雙方同意就「一帶一路」倡議合作保持溝通。

中華人民共和國和新西蘭關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明（全文）：

一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，新西蘭總理克里斯·希普金斯於2023年6月25日至30日對中華人民共和國進行正式訪問。

二、訪問期間，習近平主席會見希普金斯總理，李強總理同希普金斯總理舉行會談，全國人大常委會委員長趙樂際同希普金斯總理會見。兩國領導人就中新關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

三、雙方重申1972年《關於中華人民共和國和新西蘭建立外交關係的聯合公報》和2014年《中華人民共和國和新西蘭關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明》的重要性，同意在兩國建交50週年基礎上，加強高層交往，深化合作，增進理解，管控分歧。雙方重申根據《聯合國憲章》尊重彼此主權和領土完整。新西蘭重申堅持一個中國政策。

四、雙方同意在近期外交、經貿、國防領域對話基礎上，加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新和執法等領域合作。

五、雙方歡迎中新自貿協定升級議定書2022年生效實施，使原有協定得以擴展並更加現代化。雙方將在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新能源汽車對話機制。雙方同意就「一帶一路」倡議合作保持溝通。

六、雙方歡迎邊境重新開放以來恢復人員往來，同意加強兩國文化、體育、教育、航空、旅遊、地方和學術交流合作。

七、雙方重申維護以世界貿易組織為核心、以多邊規則為基礎的貿易體制，維護開放包容的世界經濟，維護具有韌性的全球供應鏈的重要性。雙方致力於共同推動世界貿易組織第十三屆部長級會議在爭端解決機制、漁業補貼、農業等領域取得具體成果，支持世界貿易組織必要改革，以改善其所有職能。

八、雙方重申堅定致力於實現《2040年亞太經合組織布特拉加亞願景》，包括落實《奧特奧羅亞行動計劃》。為此，雙方將在亞太經合組織框架下加強合作，包括在可持續和包容貿易等領域合作。

九、雙方強調在《區域全面經濟夥伴關係協定》框架下的合作。新方歡迎中方申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，注意到申請加入的經濟體體現能滿足該協定高標準的要求。關於《數字經濟夥伴關係協定》，新方歡迎中國加入工作組正在進行的深入討論。

十、雙方強調採取具體行動應對氣候變化的重要性，歡迎雙方在該領域正開展的富有成效的交流，包括定期舉行的部長級對話。雙方指出要確保「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」成功落實。

十一、雙方重申共同堅持多邊主義，重申維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的多邊體系，以及根據《聯合國憲章》通過對話協商解決國際間爭端的重要性。

十二、李強總理和希普金斯總理共同見證簽署以下合作文件：

（一）《中華人民共和國農業農村部與新西蘭初級產業部關於提升農業合作水平的戰略規劃（2023－2027）》；

（二）《中華人民共和國海關總署與新西蘭初級產業部關於新西蘭鮮食獼猴桃輸華植物檢疫要求出口計劃》；

（三）《中國國家林業和草原局和新西蘭初級產業部關於林業合作的安排備忘錄》；

（四）《中國國家市場監督管理總局和新西蘭初級產業部食品安全能力建設合作項目》；

（五）《中國－新西蘭科技合作五年路線圖安排2023－2027》；

（六）《中國國家知識產權局與新西蘭知識產權局合作安排》；

（七）《中華人民共和國教育部與新西蘭教育部關於相互承認高等教育學歷學位的協議》。