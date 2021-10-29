Facebook改名Meta　股民齊買錯？加拿大Meta材料公司無端狂升26%

美國科技巨人Facebook周四（28日）宣布公司改名為「Meta」平台公司。



新公司名稱取自希臘文Meta，帶有超越的意思▼▼▼

股票12月1日開始才會使用新的代碼「MVRS」。但是美國熱中當日沖銷的投資人沒搞清楚狀況，周四找到名字有「Meta」的公司就出手買，讓一家總部在加拿大到納斯達克（Nasdaq）掛牌的公司，盤後交易時段一度瘋漲26%。

加拿大的Meta材料公司，股票代碼「MMAT」，周四正常交易時段收盤上漲4.8%，報每股4.56美元。臉書在盤後宣布改名，股民隨即搶進，錯買Meta材料公司股票。不過股價飆高後，Meta材料的市值也只有大約13億美元，是Facebook市值的0.14%左右。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】