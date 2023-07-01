新華社列三點盛讚新西蘭：不盲從美國反中論、務實交往、和而不同

《新華社》29日以《對華交往，新西蘭有三點值得講》為題發文讚揚新西蘭與中國的交往之道值得其他西方國家深思，文中強調中新雖然在一些問題上存在不同看法，但雙方均視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，「在求同存異中不斷擴大雙方的利益交匯點。」



據了解，身為五眼聯盟成員的新西蘭是美國傳統盟友，但新西蘭總理的希普金斯（Chris Hipkins）近日訪京稱當前新中關係「十分積極且具有建設性」，並表示兩國關係對新西蘭而言非常重要。



新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）25日率團抵達北京，6月27日，希普金斯會見中國國家主席習近平，習近平表示，他一直高度重視中國和新西蘭的關係。2014年訪問新西蘭，雙方宣布建立全面戰略夥伴關係。

希普金斯則表示，在經歷新冠疫情後，新西蘭當前的優先考慮是持續擴大深化同中國的經貿合作，他並邀請中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。

新西蘭總理希普金斯2023年6月25日至30日訪華，6月28日在中國總理李強陪同下，在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（Reuters）

新華社指出，新西蘭的對華交往之道至少有三點值得其他西方國家深思。第一點是新西蘭不盲目附和反華論調，獨立自主地做出符合本國原則和利益的選擇。

新華社指出，美國近年來一直在搞對華遏制打壓的小圈子。新西蘭雖是美國傳統盟友，但並沒有盲目跟從，而是保持清醒和定力，從自身長遠利益出發發展對華關系。2021年1月，美英加澳四國外長發表聯合聲明，對香港問題指手畫腳，新西蘭沒有加入；

新華社續指，針對「五眼聯盟」在人權等議題上對華聯合施壓，新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）明確表示，新西蘭對「五眼聯盟」擴大權限感到不安。

新華社稱讚，一個國家只有保持獨立自主，纔能握牢自身命運、捍衛自身利益，在與他國交往時纔能夠做到相互尊重、平等相待、排除乾擾，得到國際社會的尊重。

APEC：圖為11月10日，新西蘭外交部長馬胡塔在首都惠靈頓主持APEC會議。（Reuters）

新華社續指，第二點是新西蘭在處理對華關係上秉持理性務實態度，聚焦互利共贏合作。中新雙邊貿易額從建交初的700萬新元增加到2022年的400多億新元，中國連續多年保持新西蘭最大貿易夥伴、最大出口市場和最大進口來源國，有力促進兩國經濟發展和繁榮振興。

第三點則是新西蘭秉持和而不同的立場，在求同存異中不斷擴大雙方的利益交匯點。中新兩國雖在一些問題上存在不同看法，但雙方均視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅。兩國雖然在少部分問題上有分歧，但都不願意讓分歧破壞本來就良好的關係。

新華社指出，正是在這種開放包容、和而不同的交往基礎上，兩國才能跨越差異、開拓創新、發揚「爭先」精神開展友好交往合作，兩國關係才能創造中國同西方發達國家關系的多個「第一」。

新華社末段指出，世界形勢變亂交織，人類何去何從，根本在於各國的選擇。歸結起來就是，「要交流不要隔閡，要合作不要對抗，要開放不要封閉，要和平不要衝突」。中新兩國堅持相互尊重、平等相待、開放包容、和而不同，為世界上不同社會制度、歷史文化、發展階段國家探索相處之道、應對共同挑戰提供了啟示和借鑑。