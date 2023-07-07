中國欲整治網絡暴力　違反規定用戶最重可「禁止重新註冊帳號」

內地網絡暴力事件頻傳，武漢兒童校內遭輾死母親遭網暴墮樓身亡、「粉髮女孩」遭網暴輕生、劉學州事件……多起網暴致死案例引發「網暴行為是否有必要單獨立法」討論。



據中國網信網消息，網信辦7月7日發布通知，就《網路暴力資訊治理規定(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見。其中要求，網路資訊服務提供者在使用者面臨網暴風險時，應當及時發送系統資訊，提示其啟動一鍵防護；此外，對於網絡用戶則祭出「禁止重新註冊帳號」的處罰。



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從該意見稿可以看出，中國將從平台和網暴者著手整治網絡亂象。意見稿提到，網絡信息服務提供者違反規定者，在法律、行政法規上沒有規定的，各級網信部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正，可以並處一萬元以上十萬元以下（人民幣，下同）罰款；

因處置不及時造成公民生命健康安全等嚴重後果的，處十萬元以上二十萬元以下罰款，可責令暫停信息更新。網絡信息服務提供者發起、組織網絡暴力或借網絡暴力事件實施惡意營銷炒作等行為，應當依法從嚴從重處罰。

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至於網絡用戶違反規定者，網絡信息服務提供者應當依法依約採取警示提醒、限制帳號功能、關閉註銷帳號等處置措施；對首發、多發、組織、煽動發佈網絡暴力信息的，採取列入黑名單、禁止重新註冊等處置措施。

其中禁止重新註冊一項若實施，可避免許多網暴者註銷帳號後，又開新帳號繼續實施網暴他人。

此外，內地不少帳號靠著煽動對立，挑起飯圈爭執等營利。意見稿指出，借網絡暴力事件實施惡意營銷、違規營利等行為也將受到處罰，「除前款規定外，應當依法依約採取清除新增粉絲、暫停營利權限等處置措施。」