7歲學生校內被車撞死　母親疑因葬禮衣著遭網暴　一周後墮樓身亡

武漢市一名7歲的譚姓學童上課期間，遭劉姓教師開車撞傷，送醫搶救後不治身亡。之後其母親出現在葬禮上，遭部分網民狠批妝容精緻，「看不出傷心的樣子」，更出現文章諷刺該母親想要求賠償費。



事件發生超過一周後，6月2日，內媒報道指譚姓學童的母親在小區墮樓身亡，針對是否與，警方回應稱當地公安機關告訴瀟湘晨報記者，尚不明確是否有關聯，警方正在對這一情況進行調查。



綜合內媒報道，劉姓教師5月23日下午2時左右駕車從學校的地下室駛出，將車輛開到門口等候另一名教師上車，期間譚姓學童跑到車前，但因為車子過高，有視野盲區，因此劉姓教師倒車時沒注意到，直接撞上譚姓學童。

譚姓學童被撞倒後緊急送往醫院治療，但搶救後仍傷重不治身亡。消息曝光後引發討論，譚姓同學的媽媽楊女士則穿著一襲黑衣現身校園除批評校方未即時通知他孩子情況，也透露武漢市公安局的人指責她鬧事，卻不願意給孩子道歉。

學童被撞2日後，瀋陽區教育局25日出面回應，指事故發生在校園內，意味著出現安全漏洞，他們向家長、社會表達誠懇道歉。

瀋陽區教育局與警方成立調查小組，目前逮捕了劉姓教師，會根據調查結果依法究責，涉案學校的校長、分管副校長也會予以免職，調查後會依照規定詳細處理。

網民指出，網絡上多段影片可以看出，譚媽媽邏輯清楚，衣著妝容正式。但卻有部分網民除了對楊女士身材外貌品頭論足，更訕笑她在譚姓學童葬禮上妝容精緻，穿著高跟鞋。另有微博大V、愛國帳號「鄂州正能量」稱同情老師，並稱母親只是想要賠償，該帳號目前已被微博禁言。

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據《封面新聞》報道，孩子母親楊女士接受媒體採訪後，網路出現大量惡意評論，對其穿著和身材肆意評價。當事人楊女士5月25日曾在其短影片平台發佈兩條視訊，一條配文稱，「我親愛的寶貝，媽媽好想你」，另一條為在涉事學校維權的場景視訊。評論區也曾出現惡意評論，不過目前已經刪除。

5月29日，就有自媒體發布文章稱楊女士在接受採訪後受到網暴。文章稱，一些網友對楊女士外貌評頭論足，還有一些網友稱楊女士受訪時「妝容精緻」，看不出傷心的樣子，甚至有人稱她是為了以後「直播帶貨」。

在6月1日，還有自媒體刊發《以260萬賠償結案，武漢小學生被碾壓身亡事件，一共三家來賠償!》的文章。該文章的評論區有多條負面評論，比如「會鬧的孩子有糖吃」、「（孩子父母）睡覺都睡笑醒」。

網絡多段影片可看出楊女士努力維權，以及校方未及時溝通：

6月2日早上卻傳出消息，譚姓學童母親在兒子頭七當日身亡，倒臥在社區中庭被人發現，傷重搶救後不治。當地公安證實這項消息，至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

知情人稱，楊女士一直處於傷心中，網上的輿論也造成了一些壓力，輕生的具體原因暫時還不清楚。

6月2日，當地公安機關指出，公安機關正在對楊女士跳樓與網路暴力之間是否存在關聯展開調查，目前是否存在關聯尚不明確。