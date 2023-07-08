2年沒回家！遭惡鄰打通牆霸佔爽住　判勝訴亦入唔到屋：門被封死

還有這款鄰居！內地遼寧省于姓女子控訴，自己因為疫情的關係搬離原住處，名下房產也因此閒置沒住人，未料日前卻從樓下鄰居口中得知，自己位於某大廈14樓的房屋似乎有在裝修的跡象，讓她察覺不對立刻趕回住處，果然就發現不僅房屋內隔壁鄰居侵占，甚至大門還被封死、完全無法進入，氣的將此事全盤公開至網路上。



綜合《中國新聞周刊》等陸媒報導，于女當初入手該筆位於朝陽喀左縣香格里拉北岸社區的房產是2018年的事，當時她透過房產抵債的形式，取得了3套房屋，並經由訴訟拿到產權，但由於疫情影響，該處房產也從前（2021）年起閒置至今，至到日前突然被樓下鄰居詢問「怎麼開始裝修了」，才讓她察覺情況不對連忙趕回遼寧。

內地一名女屋主控訴鄰居「打通牆壁」惡意侵占房子入住。（圖／翻攝自@中國新聞周刊微博）

由於事發突然，趕抵大廈後的于女在沒有代電梯磁扣、管理人員也拒絕提供的情況下，從樓梯一路爬上14樓，但卻意外發現消防通道門被鎖死，因此無法確認屋內情況；事後才得知，原來自己的房子被住在隔壁的龐姓男子佔用，對此龐男更一度聲稱房子從房地產公司手中抵押獲得，眼見溝通未果，于女也將其一狀告上法院、並獲得勝訴判決。

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然而儘管已經確定手握房產證明，龐男似乎仍不願搬離，近期再度返回住處的于女更是驚訝的發現，自家大門「被衣櫃擋住」，致電龐男雖未獲得回應，但屋內明顯有人員活動的跡象，讓她不禁懷疑龐男根本就是打通了牆壁強行入住；求助無門的于女最終選擇將此事公開到網路上，事件發酵後也迅速引起當局關切，當地政府也迅速成立調查組介入協助。

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面對當局的做法，于女表示自己只想要回自己的房子，並要求須恢復原貌，不然就是龐男按照市場價將屋子買下；不過另有媒體報導，龐男似乎已經不在人世。針對這起糾紛案件，陝西知名公益律師趙良善指出，若龐男真已不在人世、侵占于女房屋的是龐男家屬，仍視同侵權行為，建議于女可以向法院提起訴訟，要求搬離房屋、恢復原狀並賠償損失。

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