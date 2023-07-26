中國科考隊員進駐北極黃河站　將展開冰川變化監測等多項科考活動

據《新華社》報道，7月24日下午，中國3名科考隊員進駐位於挪威斯瓦爾巴群島（冷岸群島）的中國北極黃河站。未來7個多月，中國科考隊員將在黃河站展開包括陸地海洋生態、冰川變化監測等在內的多項科研考察活動。



據黃河站站長何昉介紹，今年將有41名科考隊員陸續入駐黃河站，主要來自自然資源部下屬的中國極地研究中心、中國科學院系統下屬單位、地方高校等。此次黃河站駐站是2020年以來首次恢復正常的夏季科考隊次，夏季計劃在站67天、冬季計劃在站154天。

中國科考隊員進駐北極黃河站，將展開多項科學考察活動。（資料圖片）

何昉表示，駐站期間，隊員們將展開9個科研項目的現場調查活動，研究領域涉及陸地生態、海洋生態、空間物理、冰川變化監測等方向。科考隊還將與挪威方面合作，對北極環境污染物展開聯合調查研究。

2004年7月，中國在北緯79度的斯瓦爾巴群島新奧勒松小鎮建立了首個北極科考站——黃河站，中國因此成為第八個在該群島設立北極科考站的國家。

近年來，中國多領域專家積極參與北極科考，積累了豐富的經驗。中國科考隊員以「雪龍」號、「雪龍2」號極地科學考察船為平台，已成功進行了多次北極科學考察。借助船站平台，中國在北極地區逐步建立起海洋、冰雪、大氣、生物、地質等多學科觀測體系。