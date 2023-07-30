官員要求全縣光顧兒子印刷店　4年賺190萬　網民嘲：還是當官好

全縣24個鄉鎮都在同一家店印刷！為何對這家印刷店如此「照顧」？原來該店老闆父親在湖南岳陽平江縣農村人居環境整治指揮部督導辦當官，利用職務之便向相關鄉鎮要求「關照」兒子印刷店，4年來光是接鄉鎮案獲利達174萬元人民幣（約190萬港幣）。



據《澎湃新聞》報道，「清廉岳陽」微信公眾號29日通報，近年來查處5宗領導幹部利用職權或影響力為親友牟利典型案例，其中「平江縣科學技術協會原副主席、黨組成員余志輝利用職務便利違規為子女經營活動謀取利益的問題」備受社會關注。

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通報稱2018年至2021年，余志輝在平江縣農村人居環境整治指揮部督導辦（以下簡稱「督導辦」）工作期間，利用職務便利向相關鄉鎮打招呼，要求對其子余某某經營的文印店生意予以關照。鑒於余志輝在督導辦工作可以為鄉鎮提供環境督查的暗訪時間、人員等資訊，全縣24個鄉鎮均按其要求在該文印店製作人居環境宣傳冊、公示牌等資料，共計174萬餘元人民幣。

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此外余志輝還存在其他違紀問題，記者注意到今年4月，平江縣紀委監委公開通報了4宗鄉村振興領域不正之風和腐敗問題典型案例，余志輝也被點名。通報稱，2016年至2021年12月，時任縣農村人居環境整治指揮部督導辦副主任凌玉龍，工作人員楊文、黎想根、李交良、余志輝等人在開展農村人居環境督查工作過程中，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受管理服務物件紅包禮金共計11.93萬元人民幣（約13萬港幣）。

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消息曝光登上內地網絡熱搜，網友紛紛調侃「這哪是印表機啊，這是印鈔機啊」、「這要是兒子開喪葬一條龍的，不得讓全縣人手一個骨灰盒」、「只要人脈夠大，就能發財，還是當官好」。

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