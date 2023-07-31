發改委公佈恢復和擴大消費20條　涉優化新能源車減免及保障住房等

今日（31日），國家發改委公布關於恢復和擴大消費措施的措施，涉及6大項及20條細節措施，包括穩定汽車購買、住房需求、電子產品等大宗消費，以及擴大服務消費，促進農村消費，拓展新型消費等方面。



措施要求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，充分挖掘超大規糢市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力，更好滿足人民群眾對高品質生活的需要。

在穩定大宗消費方面，措施提出，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施；推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策落地見效。同時要擴大新能源汽車消費，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策；構建高質量充電基礎設施體系，有效滿足居民出行充換電需求，推動降低新能源汽車用電成本。

大宗消費方面還提到，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作；解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題；推進老舊小區改造、城中村改造、農村危房改造等。

落實帶薪休假 鼓勵打造「24小時生活圈」

擴大服務消費封面，措施要求全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。推動夜間文旅消費規範創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「24小時生活圈」。

發改委提出鼓勵夜間文旅消費。（視覺中國）

同時加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給。鼓勵舉辦各類體育賽事活動，增加受眾面廣的線下線上體育賽事。

農村消費方面將持續完善農村電商和物流體系，大力發展鄉村旅遊。措施還提出，將加快傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規範發展；積極發展綠色低碳消費市場，拓展新型消費。

在完善消費設施方面提出，深入推進海南國際旅遊消費中心建設；支持符合條件的消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）；在建設用地上搭建臨時簡易建築，拓展消費新場景。措施最後提到，將加強金融對消費領域的支持，持續優化消費環境。